Le show de WWE "Smackdown", organisé le 29 août prochain à la LDLC Arena de Décines-Charpieu sera la dernière occasion de voir monter John Cena sur le ring lyonnais.

Le 29 août prochain sera la dernière occasion de voir performer le célèbre catcheur John Cena sur un ring lyonnais. Notamment connu pour ses rôles dans les films Fast and Furious, the Peacemaker ou encore the Suicide Squad, c'est en tenue de catch que se produira l'acteur et catcheur à la LDLC Arena de Décines-Charpieu. L'une de ses dernières dates en WWE (World Wrestling Entertainment) avant sa retraite sportive prévue en fin d'année.

Le catcheur de 43 ans, originaire du Massachusetts participera donc au show de WWE "Smackdown" le 29 août prochain. Autres grands noms à l'affiche de l'événement : Cody Rhodes, Charlotte Flair, LA Knight, Drew McIntyre, Tiffany Stratton ou encore Kevin Owens. Les places pour assister au show seront mises en préventes le 15 mai à 10h, avant la mise en vente officielle des billets le 16 mai. A l'issue de sa saison le catcheur se concentrera sur son autre projet : le cinéma.

ANNONCE || La @WWEFrance est de retour à Lyon à la @LDLC_Arena pour The Road to Clash in Paris avec un Friday Night SmackDown le 29 août 2025 ! 💥

Venez voir vos Superstars WWE préferées dont: le Champion incontesté de la WWE John Cena pour sa dernière fois à Lyon ! pic.twitter.com/nCaxkQs3Uk — AEG Presents France (@AEGPresentsFR) May 6, 2025

