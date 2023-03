Laurent Wauquiez veut plus d'ingénieurs dans la région

Le président de la Région AURA, Laurent Wauquiez (LR), a annoncé un plan de 140 millions d'euros pour soutenir la filière de formation d'ingénieurs. L'objectif est de former 2000 ingénieurs de plus d'ici 2028.

"Il faut que l'on retrouve une culture scientifique. L'absence de connaissances pèse dans les débats d'aujourd'hui" avance le patron régional de la droite lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de région à Lyon 2, ce jeudi 9 mars.

Après avoir entendu les besoins des entreprises du territoire, la Région annonce un plan en trois points à l'horizon 2028 vie des subventions à la filière de formation :

1/ Permettre à la filière de formation de diplômer 2000 ingénieurs de plus par an d'ici 2028. En 2023, seulement 6000 diplômes sont délivrés en Auvergne-Rhône-Alpes. "Une action qui s'adresse aux écoles et universités qui s'engagent à ouvrir de nouvelles places" explique Catherine Staron, vice-présidente à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui annonce un soutien notamment sur la construction de nouveaux bâtiments.

2/ Renforcer le maillage territorial entre les formations et les entreprises. "Nous voulons engager 40 millions d'euros pour aider les partenariats entre les écoles et le monde professionnel" développe Catherine Staron. Un système d'aides en direction des étudiants qui effectuent un stage des PME-PMI du territoire est aussi dans les tuyaux.

3/ L'idée est aussi d'attirer "des talents" via des campagnes de communication. 40 millions d'euros sont aussi fléchés sur le volet.