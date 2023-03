Les têtes d'affiche des Nuits de Fourvière à Lyon dévoilées

La programmation de l'édition 2023 des Nuits de Fourvière à Lyon a été dévoilée.

Ce jeudi 9 mars, la programmation des Nuits de Fourvière 2023, qui se tiendront du 31 mai au 28 juillet prochain, a été dévoilée. Au total, 150 000 places seront mises en vente.

Queens of the Stone Age, The Black Keys... Polnareff

Parmi les grosse têtes d'affiches, le groupe Queens of the Stone Age foulera la scène du théâtre antique le mardi 4 juillet à 21 h. Toujours côté rock, le duo The Black Keys sera sur scène le lundi 3 juillet.

Du côté des Français, Christine and the Queens mettra l'ambiance le mardi 6 juin, quant à Michel Polnareff, son retour est prévu pour le 16 juin.

Le programme complet est à retrouver sur le site du festival.