Séisme en Turquie et en Syrie : l'opposition propose un fond d'urgence à Laurent Wauquiez

À la Région, l'opposition réclame à Laurent Wauquiez la création d'un fond d'urgence aux victimes du séisme en Turquie et en Syrie.

Les écologistes ont des ambitions européennes. Après la Ville de Lyon qui compte envoyé 50 000 euros à des associations sur place, c'est au tour des écologistes à la Région. Le groupe écologiste réclame, dans une lettre adressée à Laurent Wauquiez, la création d'un fond d'urgence pour venir en aide aux victimes du séisme.

"Notre Région a la possibilité d’agir à son niveau pour renforcer l’aide humanitaire", déclare Fabienne Grébert, coprésidente du groupe, en ajoutant "nous l’avons déjà fait par le passé." Le groupe est conscient des problématiques liées aux deux pays sinistrés. Ils pointent du doigt la présence de groupes djihadistes et la gestion de la situation par le président Erdogan en Turquie. Selon eux, il aurait "restreint l’accès à la zone concernée aux journalistes ainsi que l’accès aux réseaux sociaux à la population" et menacé "toutes celles et ceux osant critiquer l’état."

Séisme en Turquie et en Syrie : @EcologieAuRA propose à Laurent Wauquiez la création d’un fonds d’urgence du conseil régional #AuRA.



➡️Notre CP : https://t.co/tLVqbGp5NJ#SeismeTurquieSyrie @ZerrinBATARAY pic.twitter.com/GlrnlPVtaS — Les Écologistes Région AuRA (@EcologieAuRA) February 16, 2023

Pour rappel, le séisme de magnitude 7,8 a frappé la région de Gaziantep, située dans le sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne. Le bilan est lourd, près de 40 000 morts, 26 millions de personnes sinistrées, dont au moins cinq millions en situation de grande vulnérabilité. De nombreux bâtiments ont été détruits tout comme les réseaux d'approvisionnement en eau et en électricité. Sept pompiers du Rhône se sont rendus sur place et de nombreuses collectes de fond ont été organisées dans la Métropole.

