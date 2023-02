Laurent Wauquiez appelle l'Etat à "accélérer" sur le Lyon-Turin

Après la parution d'un rapport étudiant plusieurs scénarios de développement du ferroviaire en France, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et son président appellent l'Etat et le Gouvernement à "accélérer sur le Lyon-Turin".

Ce vendredi 24 février, le Conseil d'orientation des infrastructures a remis à la Première ministre un rapport proposant plusieurs scenarios concernant le développement des infrastructures ferroviaires en France.

Des investissements "pas à la hauteur"

Ce dernier s'est penché sur trois orientations distinctes : un scénario de "cadrage budgétaire", un scénario de "planification écologique" et un scénario dit "de priorités aux infrastructures". Dans un communiqué de presse, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, déplore que "les investissements envisagés ne [soient] pas à la hauteur des 100 milliards estimés nécessaires pour les seules infrastructures ferroviaires dans les 10 ans qui viennent".

Lire aussi : Lyon-Turin : Élisabeth Borne soutient un scénario en faveur de la ligne historique entre Dijon et Modane

Concernant le Lyon-Turin plus précisément, le président Les Républicains de la Région, Laurent Wauquiez, estime que "le gouvernement doit accélérer", ajoutant : "nous n’avons plus le temps de tergiverser. Nos territoires l’attendent, nos habitants aussi. Les pistes étudiées aujourd’hui méprisent les attentes du terrain par leur manque d’ambition et par la faiblesse des investissements proposés."

La Région pointe notamment du doigt le délais qu'elle juge "pas acceptable" présenté dans le scénario pourtant le plus favorable au projet baptisé "priorité aux infrastructures". Dans ce dernier, les travaux ne démarreraient qu'entre 2033 et 2037.

Lire aussi : Le RER à la Lyonnaise enfin sur les rails