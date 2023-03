Saint-Cyr-au-mont-d’or : halte spirituelle et artistique à la Chapelle de L’Ermitage

La Chapelle de l’Ermitage à Saint-Cyr-au mont-d’or ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion de la projection d’un film sur le massif de la Chartreuse, autre lieu régional de spiritualité religieuse.

Du site de l’Ermitage du Mont Cindre, fondé au XIVe siècle et qui domine Lyon et la vallée de la Saône, subsiste une chapelle romane en pierre dorée et des jardins au pied d’un calvaire. Un lieu que connaissent bien les Lyonnais adeptes des balades dominicales dans les monts-d’or.

L'Ermitage du Mont Cindre © Saint-Cyr-au-mont-d'or

La chapelle qui abrita au XIXe siècle l'ermite Émile Damidot - on lui doit l'étonnant jardin de rocaille de l'ermitage, dans le style du Facteur Cheval - accueille la projection du film Un désert au cœur du monde, sur les traces des moines autour du monastère de la Grande Chartreuse. Le mode de vie semi-ermitique des Chartreux fait écho à la longue histoire de l'Ermitage du Mont Cindre, longue de plus de 650 ans.

Le monastère de la Grande Chartreuse

À mi-chemin entre documentaire naturaliste et court-métrage artistique, Un Désert au Cœur du Monde est porté par une délicate photographie de Carlo d’Alessandro, par ailleurs cameraman de la BBC. Il emmène le spectateur au cœur du massif de la Chartreuse sur les traces - parfois effacées par le temps - qui témoignent de la présence depuis mille ans de cet ordre religieux, dont le mode de vie s’est organisé autour du silence, de la solitude et de la prière.

Réalisé par la réalisatrice et artiste Nadège Druzkowski, le film a été projeté dans de nombreux festivals de films de montagne ou d’art sacré et sera accompagné d’une sélection de ses peintures sur le thème de la montagne et de la forêt.

Diffusion tous les jours de 15h à 18h du samedi 11 mars au dimanche 19 mars.

Chapelle de l’Ermitage – Renseignement ici, ou mairie de Saint-Cyr-au mont-d’or : 04 78 47 20 01.