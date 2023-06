Arrivé sur le lieu du drame, en Haute-Savoie, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en avant le "traumatisme" de l'attaque, soulignant qu'il n'avait "jamais vu de gens traumatisés à ce point-là".

Laurent Wauquiez, président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est déplacé à Annecy, où s'est produit, jeudi 8 juin, en milieu de matinée l'indicible, une attaque au couteau contre de très jeunes enfants.

Dans le parc du Pâquiers, en bord de lac, où a eu lieu le drame, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a expliqué, grave, "qu'il faudra qu’on se pose des questions, qu’on apporte des réponses".

Laurent Wauquiez abasourdi

"Il y a aussi de la colère, bien sûr qu'il y a ça. De se dire comment c'est possible... un jardin d'enfants... se précipiter... il y a un enfant de 22 mois au moment où l'on parle, qui lutte pour la vie. Mais ce que je voudrais dire, je pense qu'il faudra qu'on se pose des questions, qu'il faudra qu'on comprenne de ce qui s'est passé, il faudra qu'on apporte des réponses. Aujourd'hui, juste penser aux familles, à ces enfants. Juste penser en ce moment-même aux soignants qui sont à leur chevet. Juste ça. Pour nous, sur le territoire, c’est un traumatisme énorme, c'est un havre de paix. Et que ça se passe ici, c'est d'une violence inouïe.... Dans un jardin d’enfants, on se dit qu’il n’y a plus d’endroits protégés. C'est ce traumatisme qui domine pour nous aujourd'hui."



Laurent Wauquiez, dans un silence pesant, a répété que "personne ne peut imaginer la barbarie, l’ampleur de ce qu'il s’est passé. L’ampleur du choc est énorme. Je n’ai jamais vu de gens traumatisés et atteints à ce point-là. (Les policiers, secouristes... NdlR) sont habitués à voir des choses dures. Là, ce sont des enfants."