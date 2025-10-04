L'hôtel 5 étoiles, membre du Relais & Châteaux, a été vendu par le groupe Arteloge. Et c'est Beauvallon Collection, jeune acteur lyonnais de l'hôtellerie haut de gamme, qui reprend cet établissement d'exception de la colline de Fourvière.

C'est acté. La Villa Florentine n'appartient plus au groupe hôtelier Arteloge. Depuis le jeudi 2 octobre, les clés de l'hôtel 5 étoiles situé sur les pentes du 5e arrondissement de Lyon sont dans les mains du jeune groupe lyonnais Beauvallon Collection. Une reprise qui "s’inscrit tout naturellement dans la vision portée par Beauvallon Collection (qui) cultive l’esprit des grandes institutions et l’art de vivre à la française", appuie un communiqué du groupe.

Pour la Villa Florentine, son histoire avec la famille Giorgi du groupe Arteloge démarre en 1993. Autrefois un couvent, l'établissement se transforme en 34 chambres, suites et appartements d'exception. Rapidement intégrée au cercle de Relais & Châteaux, la Villa Florentine s'est imposée grâce à sa vue imprenable sur les ruelles lyonnaises. Et aussi par son restaurant gastronomique Les Terrasses de Lyon, auréolé d'une étoile depuis près de trente ans.

Un tournant stratégique

32 ans après son ouverture, le cinq étoiles s'apprête désormais à écrire un nouveau chapitre de son histoire en changeant de propriétaire. L'acquéreur, Beauvallon Collection, groupe hôtelier lyonnais fondé en 2019, n'en est qu'à ses débuts mais affiche déjà de grandes ambitions. Le groupe familial, fondé par Amaury Rostagnat, se démarque par son souffle nouveau dans le milieu de l'hôtellerie, mêlant hospitalité moderne et traditionnelle.

Bien que ce changement de propriétaire s'apparente à un passage de témoin entre deux familles d'entrepreneurs hôteliers lyonnais, la Villa Florentine marque le tournant stratégique du groupe Arteloge. Un repositionnement qui a commencé début 2025, avec la signature d'un contrat de franchise avec le groupe international Hilton, avec comme "intention de poursuivre notre développement dans la gestion d'hôtels plus traditionnels", selon Eric Giorgi, patron de l'enseigne.

Une rénovation des lieux

La Villa Florentine fermera ses portes en janvier 2026 pour quelques semaines de travaux, avant une réouverture prévue en avril. Beauvallon Collection promet de préserver l'âme du lieu, tout en lui infusant une nouvelle dynamique comme le groupe sait le faire.