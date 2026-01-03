Rhône : un chauffeur de camion victime d’une tentative de braquage

Le 23 décembre dernier, le chauffeur d’un camion transportant des téléphones portables a été victime d’une tentative de braquage à Saint-Laurent-de-Mure, dans le Rhône.

Alors qu’il se trouvait sur la commune de Saint-Laurent-de-Mure, à l’est de Lyon, le chauffeur d’un camion qui contenait des téléphones portables a été victime d’une tentative de braquage, ont appris nos confrères du Progrès. Selon leurs informations, le chauffeur a été attaqué par cinq individus armés de marteaux et se déplaçant dans des voitures volées.

Si la victime a été légèrement blessée, les malfrats n’ont pas réussi à s’emparer du butin avant de prendre la fuite. Des expertises techniques et scientifiques ont été menées par la brigade de recherches de Mions, en charge de l’enquête.