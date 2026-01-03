Inside Lyon (3e arr.) organise ce dimanche 4 janvier une grande dégustation de galettes de rois de 10 heures à 18 heures.

Avis aux gourmands qui souhaiteraient encore un peu de sucreries après les fêtes de Noël, Inside Lyon (3e arr.) organise ce dimanche 4 janvier une grande dégustation de galettes de rois à l’occasion de l’Epiphanie.

Lire aussi : Lyon : pourquoi mange-t-on une galette des rois le premier week-end de janvier ?

Douze chefs lyonnais réunis pour l'occasion

Douze des meilleurs pâtissiers et boulangers de Lyon, dont Caroline Hubert, la maison Sève ou les Frères Dorner, seront réunis de 10 heures à 18 heures pour ravir les papilles des amateurs de galettes.

Pour l’occasion, un atelier de cuisine sera organisé pour les enfants, une dégustation de cidre sera proposée pour accompagner vos douceurs feuilletées et un pass spécial permettra aux visiteurs de déguster toutes les galettes proposées. Pensez à réserver vos places !

Lire aussi : Tatin, flan, charcutière : à Lyon, six galettes des rois originales pour l'Epiphanie