Météo France place l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour grand froid ce samedi 3 janvier. D’autres vigilances sont également activées en Savoie et dans l’Ain.

Il fait très froid ce week-end, les températures dépassant à peine les valeurs négatives au meilleur de la journée. Météo France place de nouveau l’ensemble des départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour grand froid ce samedi 3 janvier.

Pour rappel, cela concerne le Rhône, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, l’Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme.

La vigilance jaune pour neige et verglas est également activée dans l’Ain et la vigilance jaune pour avalanches est une nouvelle fois maintenue en Savoie.