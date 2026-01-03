Actualité
(Photo by GAIZKA IROZ / AFP)

Drôme : un deuxième foyer d’influenza aviaire détecté dans un élevage de volailles

  • par la rédaction

    • Un deuxième foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé jeudi 1er janvier dans un élevage de volailles sur la commune de Marches, dans la Drôme.

    Après la dermatose nodulaire bovine, un deuxième foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé jeudi 1er janvier dans un élevage de volailles sur la commune de Marches, dans la Drôme, indique la préfecture du département.

    Lire aussi : Dermatose nodulaire bovine : retour sur l'évolution de la situation en Auvergne Rhône-Alpes

    Une série de mesures préventives mises en place

    Elle annonce par ailleurs avoir pris un arrêté définissant des zones réglementées de protection (ZP) et de surveillance (ZS) dans un rayon de 3 kilomètres pour les communes de Marches, Besayes, Chatuzanges-le-Goubet (partie sud), et de 10 kilomètres pour les communes Alixan, Barbières, Beauregard-Baret, Bourg-de-Péage, Chabeuil, Charpay, Châteaudouble, Châteauneuf-sur-Isère, Chatuzange-le-Goubet (partie nord), Eymeux, Génissieux, Hostun, Jaillans, Montélier, Peyrus, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Paul-les-Romans, Saint-Vincent la Commanderie.

    Zones réglementées de protection (ZP) en rouge et de surveillance (ZS) en jaune. Préfecture de la Drôme
    Ainsi, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques, dont l’interdiction des mouvements de ces oiseaux, sauf dérogations accordées par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP). Les mouvements, le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés, ainsi que la chasse au gibier d’eau et au gibier à plumes dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappe d’eau sont interdits. La surveillance est également renforcée post-vaccination dans les élevages de canards.

    La préfecture de la Drôme annonce par ailleurs la tenue d’une réunion d’information à destination des professionnels de la filière la semaine prochaine à la DDPP de la Drôme.

    Lire aussi : Un nouveau foyer de grippe aviaire détecté dans l'Ain

