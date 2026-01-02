Actualité
Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne

Municipales à Villeurbanne : Cédric Van Styvendael lance sa campagne avec un meeting le 15 janvier

  • par Romain Balme

    • L'actuel maire de Villeurbanne pourra compter sur le soutien de diverses forces de gauche, comme le PCF avec Ian Brossat, ou les écologistes représentés par Cyrielle Chatelain

    Le maire sortant entre dans l'arène à Villeurbanne. Cédric Van Styvendael (PS) tête de liste d'Engagé.es pour Villeurbanne se présentera devant les électeurs le 15 janvier prochain à 19 h 30 au CCVA. L'actuel vice-président de la Métropole de Lyon à la culture pourra compter sur de nombreux soutien. En effet, le sénateur communiste Ian Brossat, la députée écologiste Cyrielle Chatelain, la députée de l'Apres, Clémentine Autain, ainsi que le président socialiste de la Bourgogne Franche-Comté Jérôme Durain seront présents.

    Lire aussi : Van Styvendael : “Je ne veux pas être un maire cow-boy ni me cacher derrière mon petit doigt”

    Selon le communiqué d'"Engagé.es pour Villeurbanne", les différents intervenants rappellerons l’importance "du rassemblement des forces progressistes pour répondre aux urgences sociales, écologiques et démocratique". L'objectif est également de "tenir le cap d’une politique
    municipale solidaire et engagée pour améliorer le quotidien des habitants."

    Propulsé à la tête de la mairie de Villeurbanne en 2020, par l'ancien maire Jean-Paul Bret, "CVS" affrontera entre autres son ancien mentor, évincé du Parti socialiste, ainsi que Mathieu Garabedian, candidat LFI.

