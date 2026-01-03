Ain : après la découverte d’un aéronef calciné, le pilote retrouvé sain et sauf

Le pilote de l’aéronef retrouvé calciné entre les communes de Saint-Martin-du-Mont et de la Tranclière est sain et sauf, annonce la préfecture de l’Ain.

Il était 12h40 vendredi 2 janvier lorsqu’un aéronef d’une capacité de deux places a été découvert en feu entre les communes de Saint-Martin-du-Mont et de la Tranclière, dans l’Ain. Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers sont parvenus à éteindre l’incendie, mais personne n’a été retrouvé à bord.

Après avoir déclenché le plan de sauvetage aéro-terrestre (SATER), la préfecture de l’Ain a annoncé hier dans la soirée que le pilote a été retrouvé saint et sauf.

"L’enquête conduite par la gendarmerie des transports aériens sous l’autorité de la procureure de la République se poursuit et précisera les faits et les circonstances de l'accident", précisent enfin les services de l’État. Le dispositif SATER a été levé.