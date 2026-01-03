Actualité
Aéronef. Pexels

Ain : après la découverte d’un aéronef calciné, le pilote retrouvé sain et sauf

  • par Clémence Margall

    • Le pilote de l’aéronef retrouvé calciné entre les communes de Saint-Martin-du-Mont et de la Tranclière est sain et sauf, annonce la préfecture de l’Ain.

    Il était 12h40 vendredi 2 janvier lorsqu’un aéronef d’une capacité de deux places a été découvert en feu entre les communes de Saint-Martin-du-Mont et de la Tranclière, dans l’Ain. Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers sont parvenus à éteindre l’incendie, mais personne n’a été retrouvé à bord.

    Après avoir déclenché le plan de sauvetage aéro-terrestre (SATER), la préfecture de l’Ain a annoncé hier dans la soirée que le pilote a été retrouvé saint et sauf.

    "L’enquête conduite par la gendarmerie des transports aériens sous l’autorité de la procureure de la République se poursuit et précisera les faits et les circonstances de l'accident", précisent enfin les services de l’État. Le dispositif SATER a été levé.

    à lire également
    gendarmerie
    Rhône : un chauffeur de camion victime d’une tentative de braquage

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ain : après la découverte d’un aéronef calciné, le pilote retrouvé sain et sauf 13:39
    gendarmerie
    Rhône : un chauffeur de camion victime d’une tentative de braquage 12:53
    Shopping cocooning à Lyon 12:05
    Hôtel Dieu Lyon
    Pollution : la qualité de l’air est très mauvaise ce samedi à Lyon 11:21
    Grand froid : la région Auvergne-Rhône-Alpes placée en vigilance jaune 10:44
    d'heure en heure
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 3 au 4 janvier 10:00
    ZFE
    Pollution de l’air : le Rhône placé en alerte orange, la circulation différenciée instaurée à Lyon 09:30
    météo lyon ciel bleu hiver
    Météo : une nouvelle journée lumineuse mais froide ce samedi à Lyon 09:00
    travaux à Lyon
    Article payant Doucet et Bernard sauvés par la fin des travaux à Lyon ? 02/01/26
    Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
    Municipales à Villeurbanne : Cédric Van Styvendael lance sa campagne avec un meeting le 15 janvier 02/01/26
    Georges Képénékian
    Article payant Georges Képénékian : "Je crois en la modération” 02/01/26
    Près de Lyon : une quarantaine de caravanes s'installe sur un parking de Meyzieu 02/01/26
    Légion d'honneur : plusieurs Lyonnais décorés en 2026 02/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut