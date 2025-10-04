Lyon célèbre Wong Kar-Wai et Pasolini au Bleu du Ciel

Du vendredi 10 octobre au vendredi 29 novembre, le centre de photographie contemporaine Le Bleu du Ciel met en lumière deux univers singuliers, avec les images cinématographiques de Wong Kar-Wai et les lieux emblématiques du cinéaste Pasolini.

Après avoir inauguré en 2024 un cycle consacré aux liens entre cinéma et photographie, le centre Le Bleu du Ciel poursuit sa démarche en accueillant l'exposition In the Mood for Wong Kar-Wai et Les lieux de Pasolini, du vendredi 10 octobre au vendredi 29 novembre 2025. Produite par l'Institut Lumière, l'exposition In The Mood for Wong Kar-Wai rassemble plus de cinquante photographies issues des dix films du cinéaste hongkongais, de As Tears Go By, sorti en 1988, à The Grand Master, en 2013. Ces images, d'abord présentées à Hong-Kong et New-York avant d'atterrir à Lyon, restituent l'esthétique si reconnaissable de Wong Kar-Wai. Lumières chaudes, couleurs saturées et atmosphères nocturnes viennent prolonger la poésie visuelle de son cinéma.

En parallèle, dans la mezzanine du centre de photographie, les visiteurs pourront entrer dans les coulisses des Lieux de Pasolini capturé par le photographe Gilles Verneret. Entre Casarsa et Roma, l'exposition propose une exploration des paysages marqués par la vie et les œuvres du cinéaste et poète italien. Les clichés dialoguent avec des textes de Pasolini, offrant une plongée dans son la mémoire de ses travaux et de rappeler sa place d’observateur et de dénonciateur de la société italienne.

Exposition In the Mood for Wong Kar-Wai et Les lieux de Pasolini, Le Bleu du Ciel, 12 rue des Fantastiques, 69001. Du vendredi 10 octobre au vendredi 29 novembre 2025.