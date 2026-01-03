Actualité
ZFE
Image d’illustration ZFE. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Pollution de l’air : le Rhône placé en alerte orange, la circulation différenciée instaurée à Lyon

  • par Clémence Margall

    • La préfecture du Rhône place le bassin lyonnais/Nord Isère en vigilance orange face à l’épisode pollution de l'air que connaît le Rhône. La circulation différenciée et la limitation de vitesse sont instaurées ce samedi.

    Après avoir déclenché le niveau information-recommandation ce jeudi, la préfecture du Rhône place dès ce samedi 3 janvier le bassin lyonnais/Nord Isère en vigilance orange face à l’épisode de pollution de l’air de type combustion que connaît le Rhône.

    Lire aussi : Pollution de l’air : le niveau information-recommandation activé dès demain dans le Rhône

    La circulation différenciée mise en place

    Plusieurs mesures sont ainsi instaurées depuis ce matin 5 heures, dont la circulation différenciée et la limitation de vitesse. Seuls les véhicules possédant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe "zéro émission moteur", de classe 1 ou 2 sont donc autorisés à circuler au sein de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la métropole lyonnaise, tandis que la vitesse est temporairement abaissée à 70km/h sur tous les axes routiers du département limités à 80 ou 90km/h.

    Une dérogation est toutefois possible pour les voitures transportant trois personnes au moins, les véhicules d’intérêt général prioritaires, les convois exceptionnels, les voitures de tourisme avec chauffeur et les taxis. Pour rappel, la dérogation "petits rouleurs" délivrée par la Métropole de Lyon relative à la ZFE est suspendue en cas d’épisode de pollution.

    Les cheminées à foyer ouvert et le brûlage interdits

    Les services de l’État rappellent également que l’utilisation des cheminées à foyer ouvert est totalement interdite dans la métropole lyonnaise, tout comme l’utilisation du bois et de ses dérivés comme chauffage individuel d’appoint. Le brûlage des déchets et des sous-produits agricoles et forestiers, ainsi que l’écobuage, sont par ailleurs proscrits sur l’ensemble du département.

    Dans le secteur industriel, il est demandé aux entreprises de reporter leurs opérations émettrices de particules fines, d’oxydes d’azote (NOx) ou de composés organiques volatils (COV), mais également de n’utiliser les groupes électrogènes que pour satisfaire les intérêts essentiels, notamment de sécurité.

    Il est une nouvelle fois conseillé aux personnes fragiles d’éviter les activités sportives intenses, de s’éloigner les plus possibles des grands axes routiers aux heures de pointe et de reporter les activités qui demandent le plus d’effort.

    Lire aussi : Rétro 2025 : ZFE, Bateaux TCL, Vélo'v, ZTL... Un an de mobilités à Lyon

