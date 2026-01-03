Shopping cocooning à Lyon

Notre sélection dans les boutiques lyonnaises

Bougie enveloppante

Si on aime cette bougie, c’est autant pour son écrin élégant en céramique, façonné et sérigraphié à la main par la marque lyonnaise Du Miel O Bout des Doigts, que pour son parfum Rituel spa, qui invite au calme et à la détente. Création de l’atelier Dalong, la cire végétale agrémentée de son décor floral se consume doucement grâce à la mèche en bois crépitante.

Bougie Léopard – 34 euros.

@atelier.dalong – atelierdalong.fr

Arômes bien-être

Fondée au Japon en 1980, la maque Muji s’oppose à la société de consommation et propose des produits design et utiles pour la vie de tous les jours. Fabriquées à partir d’extraits de plante, ces huiles essentielles raviront les fans d’aromathérapie et apporteront équilibre et bien-être avec leurs doux parfums de mandarine, d’Ylang Ylang, de lavandin ou encore de bergamote.

Coffret d’huiles essentielles curatives – 17,95 euros.

Muji – Centre commercial Westfield La Part-Dieu, Lyon 3e

Bulle de douceur

Musc blanc, rose, violette, santal… Ce parfum de lessive de la marque lyonnaise Ops Clean diffuse sa douce signature olfactive sur tout votre linge. 100 % universel, il fonctionne avec toutes les lessives et se verse directement dans le bac à adoucissant. Économique – un flacon dure jusqu’à cent lavages –, il est aussi biodégradable, doux pour la peau et convient pour le linge de toute la famille.

Parfum de lessive Douce Innocence – 24,90 euros.

https://opsclean.com

Soin unique

Fraîchement ouvert en Presqu’île, l’institut K Beauty Cosmetics propose un soin du cuir chevelu coréen, très peu connu en France. Un rituel en quinze étapes minimum, pour purifier, détoxifier, stimuler, rééquilibrer, revitaliser et apaiser durablement votre cuir chevelu. Sans oublier l’expérience détente sous une fontaine à eau et un brushing à la coréenne, pour une chevelure sublimée et une sensation de bien-être total.

Bubble Hair Spa – À partir de 180 euros.

Institut K Beauty Cosmetics – 32, rue du Plat, Lyon 2e

Cosy jusqu’au bout des pieds

Motifs décalés, couleurs joyeuses… ces chaussettes particulièrement confortables s’affichent sans complexe. Volontairement dépareillées, elles se déclinent en de nombreux thèmes histoire d’exprimer votre humeur du moment : Namaste, Milk & Cookies, Dark espresso, Honey Bear… De la marque responsable ManyMornings, elles sont disponibles dans la toute nouvelle boutique Farfelue, nichée au bas des Pentes.

Chaussettes Namaste – 10,50 euros.

Farfelue – 21, rue des Capucins, Lyon 1er

Affronter le froid avec style

Disponible dans la boutique Au Vieux Campeur, ce pull est idéal pour les promenades en plein air, en après-ski ou tout simplement en mode cocooning à la maison. On l’aime pour ses motifs hivernaux, son col montant zippé et son tissu doux et chaud. Confortable à souhait, il offre aussi une grande respirabilité.

Pull CMP – 89,50 euros.

Au Vieux Campeur – Cours de la Liberté, Lyon 3e

Jeu gourmand

Si vous aimez l’incontournable jeu 100 % lyonnais TTMC – Tu Te Mets Combien, craquez pour sa déclinaison Bonne Bouffe, réalisée en collaboration avec Marmiton. Dédié à la culture food, il fonctionne sur le même principe que son grand frère, en mode quiz où le joueur doit, en préambule, autoévaluer ses connaissances de 1 à 10 sur un sujet donné. Drôle et addictif, il est parfait pour animer les longues soirées d’hiver.

Jeu TTMC Bonne Bouffe, à partir de 14 ans – 19,99 euros.

Dans les magasins de jeux et revendeurs habituels

Dans les bras de Morphée

Vous êtes amateur de thé et d’art de vivre ? Craquez pour l’infusion bio Morphée de la marque Human and Tea. Concoctée à partir de citronnelle, orange, verveine et fruits, elle apaise les sens, calme la fatigue mentale… et promet des soirées sereines et des nuits réparatrices. À assortir de la nouvelle boîte collector en acier chromé de la maison : un écrin au design exclusif, réalisé en collaboration avec l’artiste japonais David Takahashi.

Infusion Morphée. À partir de 27 euros la boîte iconique de 100 grammes.

Human & Tea – 23, rue Sainte-Hélène, Lyon 2e et 11, rue des Quatre-Chapeaux, Lyon 2e