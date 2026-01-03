Actualité
météo lyon ciel bleu hiver

Météo : une nouvelle journée lumineuse mais froide ce samedi à Lyon

  • par Clémence Margall

    • C’est une journée ensoleillée qui attend les Lyonnais ce samedi 3 janvier, bien que le mercure reste encore faible avec seulement 2 degrés dans l’après-midi.

    Le soleil se maintient à Lyon et il fait encore très froid ce samedi 3 janvier. Ce matin, le mercure est encore négatif avec -1 degré tandis que le brouillard domine dans le ciel.

    L’après-midi s’annonce plus lumineuse, bien que quelques nuages persistent, mais toujours fraîche puisque que l’on atteindra timidement les 2 degrés au cours de la journée. Un vent d’Ouest d’environ 10 km/h pourra également être ressenti.

    Faire défiler vers le haut