Pollution : la qualité de l’air est très mauvaise ce samedi à Lyon

La concentration en particules fines sera très importante tout au long de la journée de ce samedi 3 janvier, obligeant la préfecture du Rhône a activé l’alerte orange.

La qualité de l’air est très mauvaise ce samedi 3 janvier à Lyon, et mauvaise dans la métropole. Les indices de l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indiquent en effet une concentration particulièrement importante en multi-polluants ainsi qu’en particules fines PM 2.5. Un premier pic a été atteint entre 7 heures et 11 heures, le second est attendu entre 15 heures et 23 heures.

Les concentrations en ozone, en dioxyde de soufre et d’azote seront, elles, bonnes aujourd’hui. La situation a toutefois nécessité l’activation de l’alerte orange dans le bassin lyonnais/Nord Isère par la préfecture du Rhône. Pour rappel, la circulation différenciée et une limitation de la vitesse sont entrées en vigueur ce samedi à 5 heures.

