Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 3 au 4 janvier

  • par Loane Carpano

    • Cinéma, galette des rois, match de rugby... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer pour ce premier week-end de janvier.

    Tirer les rois

    galettes des rois
    Photo Guillaume Lamy.

    Qui dit premier week-end de janvier, dit... Epiphanie. Et quoi de mieux pour préparer la rentrée qu'une bonne galette des rois. Que vous soyez un adepte de la frangipane ou non, les pâtisseries lyonnaises mettent la main à la pâte pour confectionner des galettes pour tous les goûts. Alors pas d'excuses cette année pour ne pas tirer les rois.

    Les meilleures galettes des rois de Lyon selon Lyon Capitale ici.

    Assister à un match de rugby

    Le Lou Rugby s'était imposé en phase de groupe face aux Vodacom Bulls, le 16 décembre dernier (29-28). X (Twitter) @LeLOURugby
    Les Rouge et Noir se sont imposés face à la Section Paloise (38-20). X (Twitter) @LeLOURugby

    Et si ce week-end de transition était l'occasion d'aller voir un match de rugby ? Samedi 3 janvier, le LOU affrontera Pau au Matmut Stadium de Gerland pour la 14e journée de top 14. En retard de onze points sur le top 6, les joueurs lyonnais auront besoin d'encouragements pour se remettre en route et battre Pau.

    Tout savoir sur le match en lien.

    Redécouvrir Robert Redford au cinéma

    Robert Redford
    Robert Redford.

    Pour ceux qui préféreraient regarder un film au chaud, du 21 novembre au 27 janvier, l'Institut Lumière rend hommage à Robert Redford. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir les classiques de l'acteur et réalisateur américain sur grand écran. Seront notamment à l'affiche de l'Institut Lumière ce week-end : La descente infernale de Michael Ritchie, projeté samedi 3 janvier à 21 h, ou encore, Gatsby le magnifique de Jack Clayton, dimanche 4 janvier à 16 h.

    L'ensemble de la programmation en lien.

    Visiter la nouvelle extension de l'Aquarium de Lyon

    Depuis décembre, un nouvel espace de 1 400m2 est accessible aux visiteurs de l'Aquarium de Lyon. L'occasion de découvrir deux nouveaux espaces, des jeux, des ateliers et des outils pédagogiques. Parmi les grandes nouveautés à noter : "Océan 360", une immersion numérique permettant de découvrir les fonds marins, sans recourir à la captivité de grands animaux. Mais aussi, les trois nouveaux écosystèmes de l'aquarium : un récif corallien de Bali, une forêt de kelps bretonne et les profondeurs de la mer du Japon.

    Plus d'informations dans cet article.

    Assister à un spectacle sons et lumières

    Spectacle Flow au Palais de la Bourse
    Crédit : fever

    Dernier rendez-vous du week-end : Flow, le nouveau spectacle sons et lumières projeté au Palais de la Bourse. Entre musiques classiques et rythmes électroniques, Emonarium vous invite pour un spectacle immersif de 30 minutes sur la beauté de la nature. Au programme : un voyage à travers des sources paisibles, des paysages verdoyants et des eaux tumultueuses, proposé tout le week-end.

    Compléments d'information ici.

    Grand froid : la région Auvergne-Rhône-Alpes placé en vigilance jaune

