Le Lyon Street Food Festival, plus grand festival culinaire de France, revient en juin 2025 pour sa 9e édition. A cette occasion, le Brésil et l'Irlande seront les deux pays mis à l'honneur par le festival.

Un voyage entre Brésil et Irlande. C'est la promesse faite par le Lyon Street Food Festival pour son édition 2025, la neuvième du plus grand festival culinaire de France, organisée cette année du 25 au 29 juin aux Grandes Locos, à La Mulatière.

"Dès le 25 juin, le Lyon Stret Food Festival entame un road trip culinaire explosif aux côtés de 120 chefs de tous horizons" expliquent ainsi les organisateurs. Pão de queijo ou fish and chips ? Caïpirinha ou stout ? Plages dorées ou plaines verdoyantes ? Il devrait y en avoir pour tous les gouts.

Mais rassurez vous, la gastronomie française sera également mise à l'honneur durant le festival avec le retour du Festin Français et de son immense tablée Street Food "portée par une trentaine de chefs étoilés et talents e la jeune garde".

L'année dernière, le festival qui existe depuis 2016 avait réuni 52 000 personnes venues "savourer et partager plus de 200 recettes Street Food inédites sur un coin de table, au son de la live stage, après avoir éveillé leur âme d’artistes lors d’un atelier".

"En 2025, le festival repousse encore les limites avec une soirée supplémentaire, 15% d’augmentation de stands chefs , 1 immense darse repensée pour accueillir du public, une scène de concert XXL en plein air, une esplanade réinventée pour le public, plus de 400 ateliers et initiations... Toujours plus de convivialité, de partage et d’expériences !" promettent les organisateurs. Rendez-vous est pris pour la fin du mois de juin.