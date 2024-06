La 8e édition du Lyon Street Food Festival a battu tous les records avec 52 000 visiteurs réunis aux Grandes Locos entre les 13 et 16 juin.

L’année 2023 avait déjà connu une hausse de 17 % avec 45 000 visiteurs, et cette année, le record a de nouveau été battu. 52 000 visiteurs se sont retrouvés aux Grandes Locos à la Mulatière à l’occasion de la 8e édition du Lyon Street Food Festival. "Un record d’affluence qui confirme sa place de plus grand festival de cuisine de France", se sont félicités Emeric Richard et Thomas Zimmerman, organisateurs du festival, ce lundi dans un communiqué.

Lire aussi : Lyon Street Food Festival : l'effet "waouh" des Grandes Locos

Le rendez-vous est déjà fixé pour 2025

Avec plus de 120 chefs et pâtissiers présents pour cette 8e édition, 60 concerts et 400 ateliers, il fallait au moins les 40 000 m2 des Grandes Locos pour accueillir les curieux et les gourmands. Une édition "gargantuesque" lors de laquelle les visiteurs ont pu voyager en Corée, Espagne ou encore au Mexique tout en (re)découvrant notre gastronomie française. "L'engouement et la joie palpable du public récompensent 18 mois de travail acharné de toute l’équipe", concluent-ils.

Le rendez-vous est déjà donné pour la 9e édition qui se déroulera du 26 au 29 juin 2025, toujours aux Grandes Locos.

Lire aussi : Le Lyon Street food festival investit les Grandes Locos à La Mulatière