Les organisateurs du Lyon Street Food Festival, dont la 9e édition se déroule du 25 au 29 juin, ont dévoilé la programmation : chefs invités, concerts, thématiques... On vous résume ce qu'il faut retenir.

"On croit dur comme fer que la cuisine est un langage universel". Émeric Richard, directeur du Lyon Street Food Festival, ne s'y trompe pas. L'année dernière, plus de 50 000 festivaliers ont foulé les Grandes Locos à La Mulatière pour profiter de ce rendez-vous gastronomique... mais pas que. "Food, culture et musique", comme aiment le résumer ses organisateurs.

La 9e édition du festival se déroulera du 25 au 29 juin prochains : cinq jours contre quatre précédemment pour rallonger le plaisir. Ce qui permettra dans le même temps d'augmenter de 15 % le nombre de stands de chefs.

Food : Whoogy's, Justine Piluso, Pierre Sang...

130 chefs et pâtissiers seront présents au cours des cinq journées de festival. Justine Piluso, révélée par Top Chef en 2020 et formée à l'Institut Paul Bocuse, sera présente du 27 au 29 juin. Sur les mêmes dates, le chef parisien Yoni Saada, notamment sélectionné pour les JO de Paris 2024, s'ajoute à la liste.

On retrouvera également Nicolas Paciello, déjà présent l'année passée, qui proposera ses Minis M à la praline. Mercredi 25 juin, le créateur de contenu belge Whoogy's est attendu. La liste est encore longue : MerouanBouenkraf, Léo Troisgros (fils de Michel) et Lisa Roche, Alessandra Montagne, Thomas L'ogival et Franck Derouet (Clos des Sens à Annecy), Pierre Sang, etc.

Les Lyonnais à l'honneur

Par ailleurs, la jeune garde de chefs et pâtissiers lyonnais est invitée sur l'événement. "On a voulu mettre un coup de projecteur sur les représentants de cette nouvelle vague lyonnaise", explique Émeric Richard, pour qui la place culinaire lyonnaise connait une véritable effervescence ces dernières années.

Le s'more de la pâtisserie Duclef

À noter notamment la présence d'Auriane Leclef et Maxime Dubois, dont le s'more à la guimauve fondante et saveur frais-citron vert devrait attirer les plus gourmands. Sans oublier le retour du Festin Français et sa tablée de 100 mètres de long.

Culture : un voyage au Brésil et en Irlande

Six chefs brésiliens et trois chefs irlandais seront invités. Les cultures de ces deux pays seront mises à l'honneur cette année, à travers la cuisine, des ateliers ou encore des shows. On retrouvera notamment Camila et Junior du Snack Brasil, dont le restaurant brésilien est installé dans le 9e arrondissement de Lyon.

Un premier show de samba a déjà été présenté aux journalistes et partenaires du festival.

Des initiations de samba, la fabrication de cuisine brésilienne ou encore une dégustation de la cachaça seront proposées. Côté irlandais, les festivaliers pourront profiter de cours de cuisine et d'initiations de danse irlandaise.

Music : Philippe Etchebest, FFF, DJ Etienne...

Le chef Phillipe Etchebest, incontournable de la cuisine française, se distinguera cette fois-ci sur la scène musicale avec son groupe de rock Chef and the gang. Lui et sa bande ouvriront le festival mercredi 25 juin au soir. Le lendemain, FFF, groupe culture des années 90, prendra place sur scène. Vendredi 27 juin, ce sera au tour du DJ et chanteur Kiddy Emile.

Samedi 28 juin ensuite, Molécule puis Calling Marian sont prévus à la programmation. Et enfin, DJ Etienne sera entouré d'un sax et d'un violon dimanche 29 juin pour clôturer le festival. Avant chaque représentation, des chanteurs du Ninkasi music lab se produiront sur scène.

Le plan du festival aux Grandes Locos à La Mulatière.

