Chaleur écrasante et soleil à Lyon ce mercredi, jusqu'à 39 degrés attendus

Ce mercredi 25 juin sera la journée la plus chaude de la semaine à Lyon et dans toute la métropole, avec un mercure qui devrait s'envoler jusqu'à 39 degrés dans l'après-midi.

Il va faire très chaud ce mercredi à Lyon et des records de températures pourraient même être battus. Si ce matin le thermomètre affiche déjà 20 degrés, le mercure grimpera jusqu'à 39 degrés dans l'après-midi, soit 7 degrés de plus que la veille et plus de 12 degrés au dessus des normales de saison.

Une chaleur caniculaire qui sera accompagnée d'un soleil de plomb avant l'apparition d'un risque orageux la nuit suivante.

Les températures devraient légèrement baisser pour la journée de jeudi avant de grimper de nouveau en fin de semaine.