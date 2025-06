François-Régis Gaudry sera l’invité du Lyon Street Food Festival le 26 juin 

Le journaliste, critique gastronomique et figure incontournable de la scène culinaire française, François-Régis Gaudry, sera présent lors du Lyon Street Food Festival le 26 juin prochain.

Depuis plus de 25 ans, il est une figure incontournable de la gastronomie française et internationale. François-Régis Gaudry, journaliste et critique gastronomique, sera l’invité exceptionnel de la 9e édition du Lyon Street Food Festival le 26 juin à 20h30 pour une rencontre avec le public. Le rendez-vous est donné sur la scène de Street Food Stories, avant une séance de dédicaces de son dernier livre Recettes & Récits.

"C’est un vrai bonheur d’accueillir François-Régis pour la première fois sur le festival. Il incarne une culture culinaire vivante et curieuse, tout ce qu’on aime au Lyon Street Food Festival. Sa présence, c’est un beau clin d’œil à nos racines lyonnaises... et un vrai cadeau pour le public et pour toute l’équipe du festival !", s’est enthousiasmé Emeric Richard, co-fondateur du Lyon Street Food Festival.

