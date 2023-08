Jean-Michel Aulas se défend de vouloir nuire à l’Olympique lyonnais 

Après avoir fait saisir par la justice les comptes de l’Olympique lyonnais pour se faire payer 14,5 millions d’euros, Jean-Michel Aulas, l’ancien président du club, assure ne pas agir contre le club, "mais contre celui qui l'a racheté", John Textor avec Eagle.

En crise sur le plan sportif après seulement trois journées de championnat, l’Olympique lyonnais est désormais confronté à la guerre ouverte entre son ancien président Jean-Michel Aulas et son nouveau propriétaire américain John Textor. Quelques heures après que Textor ait accusé Aulas d'avoir "présidé à la détérioration" de la situation financière du club rhodanien et de lui avoir caché certaines informations au moment de la finalisation de la vente en décembre dernier, le président historique a contre-attaqué par une plainte en diffamation mercredi 30 août.

"Je ne peux pas faire de mal à cette institution, par contre il faut que les gens qui se sont engagés à racheter des titres tiennent leurs engagements" Jean-Michel Aulas

Glaçant des relations déjà froides, mais il ne s’agissait que de la partie émergée de l’iceberg. En coulisses, comme révélé par l’Équipe mercredi, Jean-Michel Aulas a eu recours à une procédure spéciale devant le tribunal de commerce de Lyon qui lui a permis d'obtenir le gel de 14,5 millions d'euros sur les comptes de l'OL et le nantissement des titres détenus par le club de l'homme d'affaires américain.

Une procédure enclenchée par Aulas pour se prémunir d’un éventuel défaut de paiement de sa créance due par l’OL, l’accord de cession du club prévoyant que Textor lui rachète ses 8,7% de parts. Le rachat d’un tiers des actions était prévu le 10 août et les deux autres tiers devaient être vendus le 31 décembre 2024. L’OL a bien essayé de faire annuler cette saisie, mais sa demande a été rejetée par le tribunal de commerce, qui a estimé que "la créance est réelle et que la demande d’Holnest est fondée". Selon l’ordonnance que l’AFP a pu consulter, le jugement invoque notamment "de nombreuses incertitudes sur la situation du groupe (Eagle) qui sont des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société Holnest".

"Mon cœur pleure pour l'OL"

Après coup, Santiago Cucci, le nouveau président exécutif de l’OL, n’a pas hésité a accusé, dans les colonnes de l’Équipe, Jean-Michel Aulas d’"agir contre les intérêts du club et contre son propre héritage, qu'on aimerait respecter". Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’AFP et Le Progrès, le président historique de l’OL se défend de vouloir nuire au club.

"Il dit qu'ils n'ont pas pu faire d'opération en plein mercato, c'est faux, tous les jours ils annoncent des nouveaux joueurs, et j'en suis heureux" Jean-Michel Aulas

"Mon cœur pleure pour l'OL... Bien sûr c'est triste mais ce n'est pas contre le club, pas le club mais contre celui qui l'a racheté, John Textor avec Eagle, qui l'a racheté. Moi si demain on me demande de libérer l'ensemble des nantissements contre le paiement qui est dû il n'y a aucun problème. […] Je ne peux pas faire de mal à cette institution, par contre il faut que les gens qui se sont engagés à racheter des titres tiennent leurs engagements", assure Jean-Michel Aulas. Et d’ajouter alors que Santiago Cucci l’accuse de mettre en danger l’institution : "on vient nous reprocher de chercher à obtenir le paiement de ce qu'on nous doit! Il dit qu'ils n'ont pas pu faire d'opération en plein mercato, c'est faux, tous les jours ils annoncent des nouveaux joueurs, et j'en suis heureux".

Par ailleurs, l’ex-figure de l’OL assure avoir accepté, à la demande de John Textor, de débloquer les comptes de l’OL, sauf celui détenu auprès d’Arkema et qui comporterait une somme suffisante pour recouvrir sa créance.