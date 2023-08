Jean-Michel Aulas fait saisir les comptes de l'Olympique lyonnais

Le tribunal de commerce de Lyon a ordonné le gel de 14,5 millions d'euros de l'Olympique lyonnais, à la demande de l'ex-président, Jean-Michel Aulas.

Selon les informations du journal l'Equipe, Jean-Michel Aulas a eu recours à une procédure spéciale devant le tribunal de commerce de Lyon qui lui a permis d'obtenir le gel de 14,5 millions d'euros sur les comptes de l'OL et le nantissement des titres détenus par le club de l'homme d'affaires américain.

Une procédure engagée début août

Le club n'aurait ainsi eu aucune liquidité pendant plusieurs jours. Les établissements bancaires ayant accordé des prêts au club pourraient faire jouer des dispositions contractuelles pour se rétracter, assure le journal l'Equipe. L'ancien président de l'OL aurait lancé cette procédure pour récupérer ces 14,5 millions d'euros, une partie des parts qui lui restaient dans le club. Jean-Michel Aulas aurait ainsi saisi Thierry Gardon, le président du tribunal de commerce de Lyon, en personne début août.

"C'est agir contre les intérêts du club et contre son propre héritage, qu'on aimerait respecter", a confié à nos confrères le président exécutif du l'OL, Santiago Cucci. De son côté, Jean-Michel Aulas a assuré par voie de communiqué : "John Textor et Eagle Football cherchent - comme ils le font depuis plus d'un an - à se soustraire aux engagements auxquels ils sont pourtant contractuellement tenus envers Holnest", sa société familiale.

Pour rappel, le président emblématique de l'OL a annoncé dans la journée qu'il déposait plainte contre John Textor pour diffamation, après que ce dernier a tenu des propos critiques vis-à-vis de sa gestion du club.

