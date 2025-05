Diffusion TV : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre OL-Lens ?

L'Olympique Lyonnais reçoit le Racing Club de Lens ce dimanche 4 mai à 17h15, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1.

Les hommes de Paulo Fonseca arriveront-ils à accrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine ? C'est la grande saison de cette fin de saison, avec un championnat particulièrement ouvert et six équipes (Monaco, Marseille, Nice, Strasbourg, Lille, Lyon) au coude-à-coude pour trois places qualificatives pour la plus prestigieuse des coupes d'Europe. Lens, de son côté, est 8e, mais à distance de Lyon (9 points d'écart), 7e.

Le match diffusé sur BeIN Sports 1

Ce choc de la 32ème journée de Ligue 1 McDonald’s entre Lyon et Lens débutera à 17h15 ce dimanche 4 mai, au Groupama Stadium, et retransmis par la chaîne de télévision BeIN Sports 1, qui assure la diffusion en direct aujourd’hui.