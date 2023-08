Textor accuse Aulas de lui avoir "caché" la véritable situation de l’OL

Mardi 30 août, après le début de saison catastrophique de l’Olympique lyonnais, John Textor a accusé Jean-Michel Aulas de lui avoir caché des informations au moment de la vente du club.

C’est peu dire que le torchon brûle depuis le début de l’été entre l’ancien président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, et le nouveau propriétaire américain du club, John Textor. 17e et avant-dernier de Ligue 1, avec seulement un point au compteur, l'OL fait peine à voir après seulement trois journées de championnat.

"Je trouve ça presque drôle et tragique qu'il ait dit aux marchés qu'il aurait résolu la situation alors qu'il a présidé à sa détérioration" John Textor, propriétaire de l'OL

Sur le plan sportif, mais également sur le plan de la gestion. Après avoir laissé son entraîneur Laurent Blanc s’engluer dans des déclarations hasardeuses sur son avenir au coeur de cet été sportivement compliqué, la nouvelle direction a décidé de reprendre les choses en main. En commençant par pointer du doigt un responsable aux maux que connaît aujourd’hui l’OL.

Aulas à "présidé à la détérioration" du club

Lors d’une visio-conférence organisée avec plusieurs médias mardi, John Textor a ainsi accusé son prédécesseur Jean-Michel Aulas d'avoir "présidé à la détérioration" de la situation financière du club rhodanien et de lui avoir caché certaines informations au moment de la finalisation de la vente en décembre dernier, rapporte l’AFP. "Il a caché des mauvaises nouvelles. J'aurais pu trouver une solution avant le 19 décembre si j'avais été au courant", a déclaré l'investisseur américain.

Selon lui, "il y a eu une évaluation erronée de la situation financière réelle de l'OL au moment de boucler la transaction en décembre dernier". Et d’ajouter, "si j'avais su que nous aurions ces restrictions pour ce premier mercato, j'aurais demandé de stopper la transaction et de restructurer plutôt que de donner un demi-milliard de dollars en cash pour les vendeurs".

Les sanctions de la DNCG continuent d'irriter

Les sanctions prises en juillet par la DNCG, le gendarme financier du foot français, à l’égard de l’OL laissent un goût amer au nouveau propriétaire du club, qui en juge Jean-Michel Aulas responsable. "Quand on amène autant d'argent, il est impensable d'avoir ce type de restrictions", a-t-il ajouté, avant de détailler ses griefs : "Je ne suis pas content par rapport à certains documents reçus en décembre et en juin concernant les avertissements de la DNCG adressés à l'OL au sujet notamment des conséquences sur l'absence en Coupe d'Europe durant trois ans consécutifs nécessitant un apport de 150 millions d'euros".

"Quand on amène autant d'argent, il est impensable d'avoir ce type de restrictions" John Textor, propriétaire de l'OL

Fin juillet, après la confirmation en appel des mesures d'encadrement décidées par la DNCG, Jean-Michel Aulas, avait quant à lui déclaré dans les colonnes du quotidien L'Equipe qu'il n'avait "jamais été inquiété" par le gendarme financier du foot français. "Je n'ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu'ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion". Non sans essuyer, dans la foulée, une réponse salée de ses successeurs. Nous devons faire avec ce qu'il (Aulas, NDLR) nous a laissé et être malins pour construire à partir de cela. Le nouveau président exécutif du club, Santiago Cucci, déplorant alors, "nous devons faire avec ce qu'il (Aulas, NDLR) nous a laissé et être malins pour construire à partir de cela".

Cette énième passe d’armes entre John Textor et Jean-Michel Aulas intervient à seulement quelques jours de la réception du PSG à Lyon. Si Laurent Blanc a bien été conforté dans son poste par l’actionnaire, il lui a aussi publiquement été demandé de rentrer dans le rang après ses déclarations estivales ayant fait polémique.