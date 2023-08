Une centaine de litres de fioul tombe dans le Rhône 

Mercredi 30 août, une centaine de lites de fioul a été déversée par accident dans le Rhône lors du ravitaillement d’un bateau à Vienne.

Une opération de dépollution a dû être menée en urgence dans les eaux du Rhône, à Vienne, mercredi 30 août. D’après Le Progrès, une centaine de litres de fiouls a été déversée dans le fleuve lors du ravitaillement d’un bateau de tourisme.

Les pompiers et une société de pompage sont alors intervenus pour récupérer le carburant, contenu entre l’embarcadère et la coque du bateau, et éviter qu’il ne se propage plus loin dans le fleuve.