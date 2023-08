L’Américain John Textor et Jean-Michel Aulas / © AFP

L'ex-président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, porte plainte contre John Textor en diffamation.

L'ancien président de l'Olympique lyonnais avait prévenu, il passe à l'action. "La société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor (dirigeant et principal actionnaire du groupe Eagle, actionnaire majoritaire de la société Olympique Lyonnais Groupe (OLG), et président du conseil d’administration d’OLG), à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d’une conférence de presse en date du 29 août", annonce le groupe de l'ex-dirigeant de l'OL dans un communiqué de presse.

Pour rappel, ce mercredi matin, Jean-Michel Aulas avait laisser planer la menace de poursuites en diffamation sur le réseau social X (ex-Twitter). Cette pubication est intervenue après que, lors d’une visio-conférence organisée avec plusieurs médias mardi, John Textor a accusé son prédécesseur Jean-Michel Aulas d'avoir "présidé à la détérioration" de la situation financière du club rhodanien et de lui avoir caché certaines informations au moment de la finalisation de la vente en décembre dernier, rapporte l’AFP. Il a notamment affirmé : "Il (Jean-Michel Aulas, Ndlr) a caché des mauvaises nouvelles."

Le patron historique du club avait réagi : "J'imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant, il s'exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour l'OL de la DNCG et de la LFP."