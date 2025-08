Rave party illégale dans la Drôme : 71 amendes délivrées et 50 véhicules mis en fourrière

Après trois jours de rassemblement, les derniers participants ont quittés la rave party illégale de Lens-Lestang, dans la Drôme.

Depuis vendredi 1er août, une rave party illégale s'était installée entre les communes de Lens-Lestang et Le Grand-Serre, dans la Drôme. Cette fête a ainsi rassemblé plus de 1 200 participants, assure la préfecture de la Drôme dans un communiqué diffusé lundi 4 août. Pour encadrer cet événement et veiller à la protection des participants et du site, environ 125 gendarmes ont été mobilisés.

71 amendes délivrées et 50 véhicules mis en fourrière

Au total, les gendarmes ont délivré 71 amendes notamment pour des infractions liées à la prise de stupéfiants. Sur place, environ 100 comprimés d'ecstasy ont été retrouvés par les autorités. Les gendarmes ont également saisi plusieurs camions, enceintes et groupes électrogènes utilisés pour les festivités. 50 véhicules ont enfin été mis en fourrière.

A lire aussi : Une rave party annoncée dans le Rhône interdite par la préfecture