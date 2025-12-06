Faits divers
Centre commercial de Lyon Confluence
Centre commercial Confluence ©Romane Thevenot

Un youtubeur lyonnais lance un appel à sa communauté après un vol

  • par Claire Martinez

    • Le youtubeur lyonnais, connu sous le pseudonyme Saïd PiedsCarrés sur les réseaux sociaux, lance un appel à sa communauté ce vendredi 5 décembre. Sa femme a été victime d'un vol au centre commercial Confluence.

    "Si vous reconnaissez la personne, merci de me le signaler s'il vous plaît." C'est une story (post éphémère sur Instagram, ndlr) un peu particulière que partageait le youtubeur Saïd Dorbani, plus connu sous le pseudonyme Saïd PiedsCarrés ce vendredi 5 décembre sur son réseau social Instagram.

    Le youtubeur a également partagé un appel sur son compte X.

    Une vidéo de surveillance capturée par un magasin du centre commercial Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon, montre un homme au comportement suspect. Il s'arrête, regarde autour de lui, et trouve sa victime, qui n'est autre que la femme du créateur de contenus. Il l'observe longuement, feint de prendre un jeu pour enfants, avant de suivre sa victime. Dans une seconde vidéo, on le voit, la main dans la poche de sa victime, avant de repartir, téléphone en main. La scène dure seulement quelques secondes. Mais le trentenaire espère que ces quelques secondes suffiront à accélérer les recherches afin de retrouver le bien de sa femme.

