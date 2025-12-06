Les forces de l'ordre ont mis un terme ce lundi 1er décembre 2025 à un vaste réseau de trafic de voitures de luxe partant de la région lyonnaise pour finir sa course en Afrique. Cinq personnes ont été interpellées.

L'enquête a débuté en juillet 2025 et s'est terminée ce lundi 1er décembre avec l'interpellation simultanée dans les départements de la Loire, de la Drôme et du Rhône de cinq personnes, toutes soupçonnées d'être impliquées à des degrés plus ou moins élevés dans un réseau international de trafic de véhicules de luxe.

L'histoire débute cinq mois plus tôt, en juillet 2025, lorsque la section de recherches de Lyon débute son enquête après la découverte d'un véhicule de luxe volé, originaire de Suisse, stationné dans la commune de Solaize, dans le Rhône. Très vite, les enquêteurs mettent à jour un réseau structuré, chargé du vol, du convoyage et de l'exportation de véhicules par voie maritime depuis le port de Lyon.

Véhicules saisis par la gendarmerie.

Mi-juillet, les gendarmes de la brigade fluviale et nautique de Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, interceptent sur le Rhône un conteneur chargé à destination de l’Afrique. À l’intérieur, trois véhicules de luxe des marques Mercedes, Audi et Range Rover ainsi que du matériel de sonorisation. Le tout pour une valeur de 450 000 euros.

Un jugement prévu en février

Les cinq personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Des perquisitions réalisées aux domiciles des suspects ont permis de saisir plusieurs véhicules de grosse cylindrée ainsi que des objets de valeur. A l'issue de la garde à vue, les mis en cause ont été déférés et poursuivis par le parquet de Lyon. Ils seront jugés selon la procédure de comparution à délai différé le 2 février 2026. Dans l'attente de leur jugement, l’un des suspects a été placé sous contrôle judiciaire, et les quatre autres en détention provisoire.