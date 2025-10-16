Bijoux volés, plaintes en cascade : une femme de ménage interpellée à Lyon

Dans le 6e arrondissement de Lyon, une employée de maison a été arrêtée. Elle aurait dérobé des bijoux à plusieurs de ses employeurs pendant plusieurs années.

Une femme de ménage a été interpellée mardi 14 octobre, avec son mari. Agée d'une quarantaine d'années, la suspecte est soupçonné de vol de bijoux par plusieurs de ses anciens clients. Une interpellation qui fait suite à une plainte déposée par un couple d'une soixantaine d'années rapporte Le Progrès. Employée de 2019 à 2023 par les deux époux, elle aurait subitement démissionné en prétextant des problèmes de santé. C'est à ce moment là que le couple s'est aperçu de la disparition de leurs bijoux, et de pièces de collection.

Sept plaintes déposées

Les investigations des enquêteurs ont permis de relier la suspecte à sept plaintes pour vol entre 2019 et mars 2025 sur plusieurs de ses clients. Point commun, toutes les victimes habitent le 6e arrondissement de Lyon… et employaient la quadragénaire. Placée en garde à vue à la suite de son interpellation, la femme de ménage a reconnu une partie des faits. Son mari a nié intégralement ces accusations, et a été relâché. De son côté, la suspecte a déféré devant le parquet ce mercredi en vue d'une comparution immédiate pour vol.