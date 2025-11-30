Faits divers

Une marche blanche ce dimanche en hommage à Chems, l'adolescent tué à Caluire

  • par Claire Martinez

    • Ce dimanche 30 novembre, les proches de Chems El Dine Zeghad appellent à réunir les habitants de Caluire-et-Cuire pour une marche blanche en mémoire de l'adolescent de 16 ans poignardé dans la nuit du 31 août dernier.

    Le drame avait attristé les habitants de Caluire-et-Cuire. Dans la nuit du dimanche 31 août au lundi 1er septembre, Chems El Dine Zeghad, un adolescent de 16 ans, était décédé suite à une agression au couteau survenue au 110 avenue Alexander Fleming. Un autre adolescent de 13 ans avait été arrêté pour ce crime. La famille du défunt lance un appel sur le site de la municipalité afin d'organiser une "une marche blanche pacifique et silencieuse" ce dimanche 30 novembre.

    Le cortège partira à 14h30 du lycée professionnel André-Cuzin avant de rejoindre la place Gutenberg dans le quartier Montessuy. Un trajet d'environ 2,6 km, symbolique du chemin parcouru entre le lycée de Chems et le domicile de ses amis. Les participants sont invités à marcher "pour la paix", déposer un hommage dans un livre d'or, avant de partager un verre de l’amitié au Café Daddy Caluire Montessuy en fin d'après-midi, offert par la ville de Caluire.

    à lire également
    Rugby : la désillusion du LOU face à l'Aviron Bayonnais

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une marche blanche ce dimanche en hommage à Chems, l'adolescent tué à Caluire 13:04
    Article payant Comment les grandes fortunes organisent-elles leur patrimoine pour réduire leurs impôts ? 13:00
    Article payant Héritage : mode d’emploi d’un sujet explosif 12:30
    L’IA, meilleure amie de nos ados ? 12:17
    Rugby : la désillusion du LOU face à l'Aviron Bayonnais 11:53
    d'heure en heure
    SaintéLyon : classement d'une 71e édition record sous les étoiles 11:25
    Ciné-concert : Jeudi d’horreur à l’Auditorium 11:22
    Exposition : William Bouguereau, l’excellence de l’art académique 11:15
    Sylvain Cachard et Adeline Martin, les victorieux de la SaintéLyon 10:36
    Escapades à Saint-Gervais : bain de culture au pied du mont Blanc 10:07
    embouteillages à Lyon voitures
    Pollution à Lyon : un air dégradé ce dimanche 09:26
    Littérature : "La Nuit au cœur", au-delà de l’horreur, la beauté et la force d’un livre 09:26
    Un ciel couvert avec un risque de pluie ce dimanche 08:38
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut