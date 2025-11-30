Ce dimanche 30 novembre, les proches de Chems El Dine Zeghad appellent à réunir les habitants de Caluire-et-Cuire pour une marche blanche en mémoire de l'adolescent de 16 ans poignardé dans la nuit du 31 août dernier.

Le drame avait attristé les habitants de Caluire-et-Cuire. Dans la nuit du dimanche 31 août au lundi 1er septembre, Chems El Dine Zeghad, un adolescent de 16 ans, était décédé suite à une agression au couteau survenue au 110 avenue Alexander Fleming. Un autre adolescent de 13 ans avait été arrêté pour ce crime. La famille du défunt lance un appel sur le site de la municipalité afin d'organiser une "une marche blanche pacifique et silencieuse" ce dimanche 30 novembre.

Le cortège partira à 14h30 du lycée professionnel André-Cuzin avant de rejoindre la place Gutenberg dans le quartier Montessuy. Un trajet d'environ 2,6 km, symbolique du chemin parcouru entre le lycée de Chems et le domicile de ses amis. Les participants sont invités à marcher "pour la paix", déposer un hommage dans un livre d'or, avant de partager un verre de l’amitié au Café Daddy Caluire Montessuy en fin d'après-midi, offert par la ville de Caluire.