Isère : A quoi ressemblera la future Vallée Bleue ?

  • par Romain Balme

    • Face à des équipements vieillissants, la base de loisirs de la Vallée Bleue prépare sa métamorphose. Trois projets, de 5 à 30 millions d’euros, sont envisagés pour redonner de l’attractivité au site.

    Créée en 1987 à Montalieu Vercieu, la Vallée Bleue s'apprête à faire peau neuve. Avec sa zone de baignade et ses activités, le site a su séduire. Novatrice dans son approche du tourisme local, la base de loisirs est maintenant en proie à des difficultés. En effet, son fonctionnement repose intégralement sur la commune de Montalieu Vercieu, qui alloue 200.000 euros par an à cet effet. Aujourd'hui les équipements sont vétustes, une requalification s'impose pour le site aux 205.000 visiteurs annuels.

    Ainsi, le projet vise à définir les axes de développement de la Vallée Bleue en la rendant "touristique, attractive, fédératrice et durable." Le cabinet chargé de sa requalification cherche à renforcer son rôle structurant pour le territoire. Pour cela, une enquête participative a été réalisée pour "cerner les besoins et attentes des usagers", explique Jean-Philippe Bosse, chargé du projet au Dauphiné Libéré. Une enquête qui a permis de faire émerger l'attachement des habitants à ce lieu.

    3 scénarios pour la future Vallée Bleue

    Pour redonner ses lettres de noblesse à la Vallée Bleue, 3 plans de requalification ont été pensé. Le premier, plus économique, vise à valoriser les atouts naturels du camping en optimisant le matériel. L'accent serait mis sur le développement du camping, d'une aire de jeu ainsi que de rendre la baignade dans le Rhône possible. Coût total, entre 3 et 5 millions d'euros.

    Deuxième hypothèse à 15 millions d'euros, s'appuyer sur les atouts naturels et culturels du site, en développant la gamme des équipements, et le confort. Ce projet inclut la suppression de l'Aquaparc devenu dépassé, et l'implantation de commerces et d'un amphithéâtre naturel.

    Enfin, un troisième scénario ultra-ambitieux à 30 millions d'euros. Le but ? Transformer le site en station quatre saisons. Il permettrait en quelque sorte de combiner les deux autres hypothèses, en ajoutant un parc aventure pour enfant, et des nouvelles offres d'hébergement.

    Pour l'instant, aucune décision n'est faite, mais une chose est sûre : "On ne pourra pas tout faire. Des arbitrages devront être réalisés", reconnaissent les porteurs du projet. A noter que les premiers travaux pourraient débuter dès 2026, avec une livraison complète estimée entre 2030 et 2035 maximum.

