Le préfet délégué à la sécurité Antoine Guérin, dans le 3e arrondissement de Lyon pour annoncer un plan contre le narcotrafic. (Photo fournie par la préfecture)

Après une série de faits violents liés aux trafics de stupéfiants dans le secteur Villeroy–Vendôme–Paul-Bert du 3e arrondissement de Lyon, la préfecture du Rhône annonce déployer un plan de sécurisation renforcé.

La préfecture du Rhône durcit le ton face au narcotrafic dans le 3e arrondissement de Lyon. Ce mercredi 15 octobre au soir, le préfet délégué pour la défense et la sécurité, Antoine Guérin, a annoncé la mise en œuvre d’un plan d’action spécifique dans le dans le secteur Villeroy–Vendôme–Paul-Bert, épicentre d’une recrudescence de violences et de trafics.

#Sécurité |



Dans le secteur Villeroy, Vendôme, Paul Bert, à Lyon 3e, le préfet délégué pour la défense et la sécurité, Antoine GUÉRIN, annonce la mise en œuvre d'un plan de sécurisation par la police nationale :



➡️création d'un groupe de partenariat operationnel… https://t.co/wFINmchoNh — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 15, 2025

Ces dernières semaines, plusieurs rixes et un tir par arme à feu ont eu lieu dans ce secteur. Le plan présenté prévoit la création d’un groupe de partenariat opérationnel, le déploiement de renforts de CRS et la mobilisation d’unités dédiées aux interpellations en flagrant délit, notamment la BST.

Des établissements suspectés d'aider au trafic

Des fermetures administratives ont également été annoncées contre des commerces suspectés de servir de points d’appui au trafic. C'est ainsi que dans le cadre de la nouvelle loi sur le narcotrafic, quatre établissements ont été fermés administrativement par la préfecture : deux restaurants, El Morjane (Lyon 3ᵉ) et Rosa Parks (Lyon 9ᵉ), ainsi qu’une supérette à Vénissieux et un café à Villeurbanne. Le restaurant du 9e arrondissement est suspecté de constitué "un point de fixation d'individus en lien avec le trafic de stupéfiants" et a donc été fermé pour une durée de trois mois.

Le fast-food de la rue Villeroy, dans le 3e arrondissement de Lyon, déjà signalé à plusieurs reprises par les riverains, avait fait l’objet de 214 interpellations à proximité immédiate de l'établissement depuis le début de l’année. Le restaurant a également été fermé pour une durée de trois mois.

"Nous montons en puissance dans la mise en œuvre de la loi Narcotrafic", s'est félicité Antoine Guérin. Depuis janvier, 130 commerces ont été fermés dans le Rhône pour divers motifs et 58 interdictions de paraître ont été prononcées. Huit procédures d’expulsion de locataires liés à des trafics sont également en cours.

Grâce à ces différentes mesures, la préfecture espère reprendre le contrôle de ces quartiers minés par le trafic de stupéfiants.