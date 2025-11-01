Actualité
@FTV

Isère : le dernier survivant de la déportation s'est éteint ce vendredi

  • par Romain Balme

    • Résistant et dernier témoin isérois de la déportation, Vincent Malerba s’est éteint à l’âge de 100 ans. Il avait survécu 18 mois dans le camp de Buchenwald.

    Résistant, emprisonné pendant 18 mois par le régime nazi, Vincent Malerba est décédé ce vendredi 31 octobre à l'âge de 100 ans, annonce la ville de Grenoble. Il incarnait l'ultime souvenir de la déportation dans le département de l'Isère. Soudeur de profession, il est arrêté à ses 18 ans par l'occupant nazi alors qu'il rend hommage aux poilus, accompagné de 2000 autres grenoblois. A l'instar de 400 autres manifestants, il est déporté dans le camp de Buchenwald. Il revient en ne pesant que 30 kilos, 18 mois après son départ.

    Le maire de Grenoble, Eric Piolle a tenu à rendre hommage à Vincent Malerba. L'élu évoque "un grand homme qui nous a quitté, porteur d’une mémoire, d’un courage et d’une résilience immense". Il poursuit, "il est un symbole de l’histoire de Grenoble, faite d’immigration, d’accueil, d’industries et de résistance". Il y a quelques jours, le département de la Loire avait lui aussi perdu le dernier rescapé des camps de concentration.

    à lire également
    Isère : A quoi ressemblera la future Vallée Bleue ?

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    400 contrôles, 33 interpellations… Vaste opération de contrôle dans le 9e arrondissement de Lyon 13:13
    montée de la sarra trail Lyon
    Lyon Urban Trail by night, l'autre Fête des Lumières de Lyon 13:12
    Isère : le dernier survivant de la déportation s'est éteint ce vendredi 12:49
    police Lyon
    Un Afghan de 20 ans arrêté à Lyon et écroué pour association de malfaiteurs terroriste 12:25
    embouteillages à Lyon voitures
    Article payant Les conditions de circulation à Lyon 12:21
    d'heure en heure
    neige
    Rhône : les pneus neige obligatoires dès le 1er novembre dans ces 96 communes  12:00
    Article payant Respire-t-on vraiment mieux à Lyon ? Le grand paradoxe des bouchons 11:39
    Théâtre de la Croix-Rousse : L’Art d’avoir toujours raison, une fois de plus ! 11:15
    Article payant Au cœur du Bugey : immersion dans les entrailles du nucléaire français 10:56
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air bonne à moyenne ce samedi 10:27
    Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition d’un étudiant de l’EM Lyon 09:58
    Nuit d’Halloween à Lyon : 9 interpellations et plusieurs dégradations 09:25
    Article payant "La réforme la plus structurelle pour baisser le déficit est celle des retraites" 09:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut