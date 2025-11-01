Isère : le dernier survivant de la déportation s'est éteint ce vendredi

Résistant et dernier témoin isérois de la déportation, Vincent Malerba s’est éteint à l’âge de 100 ans. Il avait survécu 18 mois dans le camp de Buchenwald.

Résistant, emprisonné pendant 18 mois par le régime nazi, Vincent Malerba est décédé ce vendredi 31 octobre à l'âge de 100 ans, annonce la ville de Grenoble. Il incarnait l'ultime souvenir de la déportation dans le département de l'Isère. Soudeur de profession, il est arrêté à ses 18 ans par l'occupant nazi alors qu'il rend hommage aux poilus, accompagné de 2000 autres grenoblois. A l'instar de 400 autres manifestants, il est déporté dans le camp de Buchenwald. Il revient en ne pesant que 30 kilos, 18 mois après son départ.

Le maire de Grenoble, Eric Piolle a tenu à rendre hommage à Vincent Malerba. L'élu évoque "un grand homme qui nous a quitté, porteur d’une mémoire, d’un courage et d’une résilience immense". Il poursuit, "il est un symbole de l’histoire de Grenoble, faite d’immigration, d’accueil, d’industries et de résistance". Il y a quelques jours, le département de la Loire avait lui aussi perdu le dernier rescapé des camps de concentration.