Assassinat d'un chrétien irakien à Lyon : cinq personnes en garde à vue

  • par La rédaction avec AFP

    • Cinq personnes ont été interpellées ce jeudi dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un Irakien en fauteuil roulant à Lyon.

    Cinq personnes ont été placées en garde à vue jeudi dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'un chrétien irakien en fauteuil roulant en septembre à Lyon, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

    Au total, cinq personnes ont été interpellées jeudi à Lyon, toutes ayant eu des contacts avec un suspect, un homme de nationalité algérienne, âgé de 28 ans et arrêté en Italie dans le cadre de cette enquête, a complété une autre source proche du dossier.

    L'enquête ayant été reprise, le 13 octobre, par les juges antiterroristes parisiens, les gardes à vue sont prises en charge par la Sous-direction antiterroriste (Sdat).

    Pierre Oliver lyon
    Travaux de la rue Smith à Lyon : Pierre Oliver recadré par les Ecologistes

