Un coureur de 59 ans décède à la SaintéLyon

La 71e édition de la SaintéLyon a basculé dans le drame dans la nuit de samedi 29 et dimanche 30 novembre suite au décès d'un homme de 59 ans qui participait à la SaintéSprint. Pris en charge par les secours, il n'a pas pu être réanimé.

La 71e édition de la SaintéLyon est en deuil. Lors de la nuit du samedi 29 au dimanche 30 novembre, peu après 2h du matin, un homme de 59 ans a été victime d'un malaise à deux kilomètres de l'arrivée, au niveau des quais de la Mulatière. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers et du Smur (structure mobile d'urgence et de réanimation), l'homme n'a pas pu être ranimé.

Le coureur décédé participait à l'épreuve du SaintéSprint, une course longue de 24 km, un parcours dont son neveu était également engagé. C’est la première fois que la SaintéLyon est affecté par le décès d’un participant. Une enquête décès a été ouverte par les services de police.