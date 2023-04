Fusion d'Oullins et Pierre-Bénite : Bruno Bernard s'attaque à la concertation

Le feuilleton de la fusion des communes d'Oullins et Pierre-Bénite continue. Bruno Bernard, président de la Métropole s'attaque à la concertation publique mise en ligne.

Les maires LR d’Oullins et Pierre-Bénite, au sud de la métropole de Lyon, ont officialisé le 20 février dernier leur volonté de fusionner leurs deux communes à partir du 1er janvier 2024. Oullins et Pierre-Bénite ne seront bientôt plus qu’une seule et même ville, comme cela était le cas il y a un peu plus de 150 ans. Cette annonce a provoqué de nombreuses levées de boucliers : manifestations ou demandes de référendums. Pour remédier à la grogne, une concertation publique en ligne a été mise en place sur le site Objectif CommUN.

Lire aussi : Pourquoi les communes d’Oullins et Pierre-Bénite vont fusionner ?

La Métropole face à la fusion

Bruno Bernard, président EELV de la Métropole de Lyon s'était montré sceptique à propos de cette décision. Il avait expliqué sur Twitter ne pas la comprendre : "affirmer que cette fusion est une « évidence », sans aucun argument sérieux, est irrespectueux, voire méprisant pour les habitants." En revanche, le président de la Métropole voit d'un bon œil les fusions de communes de très petite taille au sein de son territoire.

Lire aussi : Bruno Bernard sceptique sur la fusion d’Oullins et Pierre-Bénite

Suite à la mise en ligne de la concertation publique à propos de la fusion, l'élu écologiste s'est à nouveau exprimé sur les réseaux sociaux. "Curieuse méthode de concertation des Républicains : Un seul scénario et aucune possibilité d'exprimer un avis contraire au projet", regrette-t-il. Une position partagée par plusieurs personnes opposées à la fusion qui dénoncent l'emploi d'un QCM et l'absence de champ pour exprimer un avis plus détaillé.