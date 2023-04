Lyon : nouveau parcours pour la 11e journée de manifestation contre la réforme des retraites

Le parcours classique de manifestation qui s'est opéré depuis le début de la mobilisation change. Le 6 avril, le cortège défilera de Jean-Macé à la place du Maréchal Lyautey.

Une nouvelle journée de mobilisation est prévue jeudi 6 mars à 11h pour protester contre la réforme des retraites et son adoption par 49.3. C'est la 11e fois que les militants de l'intersyndicale battront le pavé à Lyon. Cette fois, le trajet que devra emprunter le cortège change. Le traditionnel point de rendez-vous à la Manufacture des Tabacs est déplacé à la place Jeam-Macé dans le 7e et le point d'arrivé est défini à la place Maréchal Lyautey dans le 6e.

Un trajet inédit ?

Le trajet avait déjà été modifié pour deux mobilisations le week-end. Une manifestation qui s'était déroulée un samedi de février était partie des Brotteaux en direction de Villeurbanne. Une autre était partie de Jean-Macé pour rejoindre les Brotteaux afin d'éviter les heurts entre les militants et les Jeunes Avec Macron qui se réunissaient ce jour là.

La modification de l'itinéraire interroge. Est-ce du à un ras-le-bol des commerçants du cours Gambetta ou des places Bellecour et Antonin Poncet ? Ces derniers subissent de nombreuses dégradations commises par des individus en marge des manifestations. Les vitrines brisées ne sont pas encore réparées, tout comme le mobilier urbain et les tags pas effacés. L'intersyndicale de son côté avait pointé du doigt le détour devant la rue de la Barre qui est systématiquement bloquée par les forces de l'ordre, c'est là que les affrontements se font le plus sentir.

Toujours est-il que sur ce nouvel itinéraire de nombreuses banques, assurances et commerces en tout genre sont aussi présents. Ce sont les cibles privilégiées des quelques casseurs présents dans le cortège de tête à chaque manifestation.