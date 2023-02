Fusion d’Oullins et Pierre-Bénite : plus de 1 000 personnes demandent un referendum 

Une semaine après l’annonce par les maires d’Oullins et Pierre-Bénite de faire fusionner leurs communes au 1er janvier 2024, une pétition demandant un referendum citoyen sur ce projet rassemble plus de 1 000 signatures.

Présentée comme une "évidence" par les maires LR d’Oullins et Pierre-Bénite, la fusion des deux communes du sud de la Métropole de Lyon ne fait pas encore l’unanimité, loin de là. Une semaine seulement après l’officialisation du projet par Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge, une pétition lancée il y a cinq jours pour demander un référendum citoyen sur le projet de fusion rassemble déjà près de 1 100 signatures ce lundi 27 février.

Une pétition lancée par qui ?

À l’origine de cette pétition, un certain Maxime Huard, qui figurait en 8e position sur la liste des écologistes Le Temps d’Agir lors des élections municipales d’Oullins, en 2020. À l’époque, le chef de file de cette liste, Jean-Charles Kohlhaas, s’était incliné au deuxième tour face à la maire sortante Clotilde Pouzergue. L’élue LR avait conservé son siège pour seulement 148 voix, remportant 51,31% (2 883 voix) des suffrages exprimés, contre 48,68% (2 735 voix) pour Jean-Charles Kohlhaas, aujourd’hui vice-président de la Métropole de Lyon et chef de l’opposition de gauche à Oullins.

"La démocratie élémentaire implique que chaque citoyen puisse se prononcer, sur cette fusion, et sur l'équipe qui dirigera cette éventuelle fusion des 2 communes" Christian Texier, un signataire de la pétition

Intitulée "Pour un référendum citoyen sur le projet de fusion Oullins/Pierre Bénite", la pétition publiée par Maxime Huard déplore un projet qui "n'a jamais figuré dans aucun programme municipal ni d'un côté ni de l’autre, et semble être dicté par des motivations plus électoralistes que d'intérêt général". Quelques jours après l’officialisation de cette fusion décidée en catimini et révélée par nos confrères du Progrès, Jean-Charles Kohlhaas nous confiait "tous les électeurs tombent de leur chaise".

L'idée d'un référendum déjà écartée

Une première prise de pouls dans les rues d’Oullins au lendemain de l’annonce, mardi 21 février, nous avait déjà permis de mesurer la surprise des habitants, qui, pour la plupart, avaient encore bien du mal à cerner la portée et l’intérêt d’une telle mesure. La lecture des dizaines de commentaires publiés sous la pétition confirme en tout cas cela, de nombreux habitants demandent à être consultés sur ce projet.

"Je ne sais pas si je suis pour ou contre et je ne demande qu’à réfléchir. A cette occasion, pour une décision importante pour nos deux communes, un débat public et une expérimentation de démocratie participative me semblent importants / intéressants …", écrit ainsi Emeric de Gaillard. Plus loin, Christian Texier, un autre internaute poursuit en rappelant que "la démocratie élémentaire implique que chaque citoyen puisse se prononcer, sur cette fusion, et sur l'équipe qui dirigera cette éventuelle fusion des 2 communes. Comment les élus de ces 2 communes ont-ils pu imaginer décider seuls de cette fusion, sans consulter leurs concitoyens ! Et le maire de Pierre Bénite dirigerait les 2 communes sans l'aval des électeurs(trices) d'Oullins, alors que cette commune compte le double d'habitants !".

"Un référendum c’est une réponse binaire, nous il faut que l’on aille au-devant de la population pour expliquer les raisons de ce projet " Clotilde Pouzergue, maire LR d'Oullins

À ce stade, l’organisation d’un referendum semble toutefois très utopique. Clotilde Pouzergue en avait écarté l’hypothèse dès le 21 février, répondant à une demande de Jean-Charles Kohlhaas. "Un référendum c’est une réponse binaire, nous il faut que l’on aille au-devant de la population pour expliquer les raisons de ce projet, ses avantages, de façon à convaincre le plus grand nombre", justifiait-elle. Les deux maires prévoient plutôt de se rendre sur les marchés ou encore au pied des immeubles pour consulter les habitants sur ce projet.

Les maires réfutent un coup politique

La semaine dernière, les deux élus s’étaient défendus de réaliser un coup politique, assurant avoir "l’intérêt général chevillé au corps. [...] Mutualiser les équipements c’est le sens de l’histoire. L’argent public, qui est le fruit du contribuable, s’amenuise donc il faut trouver d’autres solutions". Agacé, Jérôme Moroge nous avait répondu "on n’est pas au niveau du sujet. On est en train de parler d’une vision de long terme, de moyens que l’on a plus depuis des années, de réflexions qui sont menées au niveau de l’État [sur le nombre de communes, NDLR]".

À en croire le maire de Pierre-Bénite, le besoin de secret autour du projet était indispensable pour s’assurer de sa viabilité et de ses bénéfices avant de le présenter aux habitants. Des habitants, qui demandent aujourd’hui le droit de s’exprimer sur ce projet, "les élus ne sont-ils pas supposés être au service des citoyens et de la collectivité par mandat ?", interroge la pétition.

