Les chambres des notaires du Rhône, de l'Ain et de la Loire ont fusionné en une unique chambre interdépartementale le 25 mai dernier à Lyon.

"Nous voulons vous faire part de l'avis de naissance de notre nouvelle chambre interdépartementale" lance en introduction Maître Cyrille Farenc, le nouveau président de cette organisation inédite, notaire dans les Monts du Lyonnais et diplômé à Lyon. Pour l'épauler, il sera assisté de trois vice-présidents départementaux : Maître Laetitia Jossier (Ain), Maître Philippe Brunel (Loire) et Christine Bellon Besse (Rhône). "Nous devenons la seconde chambre de France après Paris, avec 950 notaires et 3347 collaborateurs", poursuit-il.

Toutes les compétences de chaque chambre départementale sont donc attribuées à cette nouvelle chambre interdépartementale.

Optimiser et peser

Dans le détails, "l'idée est de rationaliser les tâches pour les élus et les permanents avec un seul niveau de décision, et puis cette nouvelle chambre a aussi vocation à être plus écoutée par le monde politique et administratif. Enfin, nous voulons aussi assurer ainsi un même niveau de service à tous les notaires de la chambre, quel que soit le territoire". Autrement dit, une mutualisation visant à optimiser les processus et peser davantage dans la vie de la cité. "Ce n'est pas la même chose de représenter 950 notaires au lieu d'un unique département" explicite le notaire de Saint-Martin-en-Haut.

Un atout à l'heure où la crise du logement bat son plein dans notre région. Une thématique que devrait s'approprier cette nouvelle chambre.

Une fusion dans les tuyaux depuis 2015

Une fusion qui ne s'est pas faite en un matin puisque l'origine de l'initiative remonte à 2015. "Il y a eu des 'stop and go' avec la crise sanitaire. Il a aussi fallu expliquer aux confrères l'intérêt de cette nouvelle organisation. Certains départements avaient leur identité propre" explique le nouveau président. Une petite révolution dans ce secteur peu habitué aux vagues et aux changements de gouvernance.

