Une manifestation organisée à Oullins contre la fusion avec Pierre-Bénite

Les partis d’opposition de la ville d’Oullins relaient un appel à manifester devant la mairie jeudi 2 mars, pour dénoncer la fusion prévue avec Pierre-Bénite au 1er janvier 2024.

Une dizaine de jours après l’officialisation du projet de fusion entre les communes d’Oullins et Pierre-Bénite, au sud de la Métropole de Lyon, les opposants au projet s’activent pour se faire entendre. Les partis d’opposition d’Oullins, PS et Le Temps d’Agir (écologistes), relaient un appel à manifester jeudi 2 mars à 18h30 devant la mairie, pour dénoncer une décision prise à "2 pour 40 000 autres […] sur un coin de table" par Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge, les maires LR des deux communes.

Lire aussi : La fusion d’Oullins et Pierre-Bénite, mariage de raison ou coup politique ?

Manifestatons notre opposition, on ne décide pas une fusion sur un coin de table...#oullins #nonalafusion pic.twitter.com/UlkChFlTlN — PS Oullins (@PSOullins) February 28, 2023

La date et l’heure ne sont pas anodines alors que doit se tenir à 19 heures un conseil municipal, qui s’annonce houleux. Celui-ci est par ailleurs ouvert au public.

Une pétition pour un référendum

En parallèle, une pétition lancée la semaine dernière pour demander un référendum citoyen sur le projet de fusion rassemble déjà plus de 1 300 signatures ce mercredi 1er mars. À l’origine de cette pétition, un certain Maxime Huard, qui figurait en 8e position sur la liste des écologistes Le Temps d’Agir lors des élections municipales d’Oullins, en 2020.

Lire aussi :

À ce stade, l’organisation d’un référendum semble toutefois très utopique. Clotilde Pouzergue en avait écarté l’hypothèse dès le 21 février, répondant à une demande de Jean-Charles Kohlhaas. "Un référendum c’est une réponse binaire, nous il faut que l’on aille au-devant de la population pour expliquer les raisons de ce projet, ses avantages, de façon à convaincre le plus grand nombre", justifiait-elle. Les deux maires prévoient plutôt de se rendre sur les marchés ou encore au pied des immeubles pour consulter les habitants sur ce projet.

Lire aussi :