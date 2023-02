Bruno Bernard sceptique sur la fusion d’Oullins et Pierre-Bénite

Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon © Antoine Merlet

Le président EELV de la Métropole de Lyon s’est dit "très étonné" ce mardi 21 février d’apprendre la fusion des deux communes LR d’Oullins et Pierre-Bénite.

À entendre les maires Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge, la fusion d’Oullins et Pierre-Bénite relève de "l’évidence". Une "évidence" révélée dans Le Progrès lundi 20 févriers avant d’être confirmée par les deux élus LR quelques heures plus tard. La création de cette nouvelle commune, prénommée Oullins-Pierre-Bénite deviendrait effective à partir du 1er janvier 2024, pour des raisons économiques, politiques, mais également sécuritaires.

Une annonce qui a plus que surpris les élus d’oppositions d’Oullins, à l’instar du vice-président écologiste de la Métropole de Lyon Jean-Charles Kohlhaas, qui demande aujourd’hui un referendum sur ce sujet. Un étonnement partagé par son président Bruno Bernard, qui explique sur Twitter qu’il ne "comprend pas" cette idée de fusion. "Affirmer que cette fusion est une « évidence », sans aucun argument sérieux, est irrespectueux, voire méprisant pour les habitants", poursuit l’élu écologiste.

🤔 Comme beaucoup d'habitants, je suis très étonné d'apprendre cette annonce majeure par la presse. Je ne la comprends pas.



Affirmer que cette fusion est une « évidence », sans aucun argument sérieux, est irrespectueux, voire méprisant pour les habitants.https://t.co/UHABzuVM2v — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) February 21, 2023

Favorable à la fusion des petites communes

Surprenant alors que lors d’un point presse tenu ce mardi matin pour préciser ce projet de fusion Jérôme Moroge, le maire de la future commune, laissait entendre que ce principe de fusion était quelque chose qu’appelait de ses voeux le président de la Métropole de Lyon. "En visite à Pierre-Bénite la semaine dernière, le président de la Métropole m’a dit il faut y aller, on compte sur vous", assure Jérôme Moroge, tout en reconnaissant que lors de cet échange Bruno Bernard n’était pas au courant du projet de fusion.

Dans l’entourage du président de la Métropole de Lyon, on confirme qu’un échange de deux heures a bien eu lieu entre les deux hommes la semaine dernière, mais qu’en aucun cas Bruno Bernard ne cautionne ce projet de fusion. Comme l’affirme Jérôme Moroge, l’élu écologiste voit en effet la fusion de communes de la Métropole de Lyon d’un bon oeil, mais lorsque celles-ci sont de très petite taille. Autrement dit pas Oullins et Pierre-bénite, mais plutôt des communes de 1 000 ou 1 500 habitants situées dans les Monts-d’Or.

À noter que les deux communes, même s'ils elles font partie de la Métropole de Lyon, n'ont pas besoin de l'aval de celle-ci pour fusionner. Ce serait d'ailleurs les deux premières à le faire, faisant ainsi passer le nombre de villes de l'agglomération de 59 à 58.

Lire aussi :