Rhône : samedi, 200 personnes contre la fusion entre Oullins et Pierre-Bénite

La fusion entre Oullins et Pierre-Bénite ne passe toujours pas auprès des habitants des communes. Une manifestation citoyenne s'est tenue à ce sujet samedi après-midi à Oullins.

Samedi après-midi, 200 personnes ont défilé depuis la gare d'Oullins jusqu'à la mairie, pour dénoncer de nouveau "un choix politique sans consultation des administrés". Le projet de fusion entre Oullins et Pierre-Bénite, prévu pour janvier 2024, est effectivement jugé incohérent et trop opaque par les habitants, qui déplorent un manque de concertation citoyenne. D'autres manifestations avaient déjà eu lieu ces dernières semaines.

"Ca a été décidé par les deux maires sans consulter personne. Ils disent qu'ils ont réalisé des études mais ne les divulguent pas, a indiqué une habitante au micro de BFM Lyon, samedi 25 mars, à l'occasion d'une manifestation pacifique. Nous, ce qu'on demande, c'est l'organisation d'un référendum. S'il y en a un, il y aura des pour et des contre, et les gens pourront donner leurs arguments et dirent ce qu'ils en pensent. On pourra plus peser le bien et le mal pour ce projet, mais pour le moment, nous n'avons aucune information".

Cette initiative a par ailleurs suscité d'autres réactions chez plusieurs élus dans le Rhône, dont Bruno Bernard, président EELV de la Métropole de Lyon, qui, fin février, s'est dit "très étonné" d'apprendre la fusion entre les deux communes. Jean-Michel Kohlaas, vice-président écologiste de la Métropole, a également exigé un référendum sur le sujet.

Pour les maires (LR) des deux communes, Clotilde Pouzergue (Oullins) et Jérôme Moroge (Pierre-Bénite), l’objectif de la création de cette unique commune baptisée Oullins-Pierre-Bénite serait de faire de cette nouvelle entité "une commune qui comptera dans la Métropole", en lui accordant un plus de "poids démographique".