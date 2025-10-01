Alors que le sénateur écologiste du Rhône, Thomas Dossus, avait questionné le financement de deux sondages commandés par Jean-Michel Aulas, les Ecologistes dénoncent des "méthodes d'intimidation" et demandent à l'ancien patron de l'OL de "s'expliquer".

Qui a donc payé les deux sondages rendus public en mars et juin dernier, et qui donnaient Jean-Michel Aulas en tête des intentions de vote pour les prochaines élections municipales à Lyon ? Si Thomas Dossus, sénateur écologiste du Rhône, avait questionné la semaine dernière via un communiqué le financement de ces deux sondages Cluster 17 et Toluna-Harris interactive, Jean-Michel Aulas avait lui affirmé qu'ils avaient été commandés et payés par ses soins.

"C’est pourtant bien la société Holnest qui figure sur les notices de deux sondages rendus publics par les instituts Cluster 17, et Toluna Harris Interactive", rappelait Thomas Dossus dans son communiqué. "Qui peut croire que deux instituts de sondages se seraient trompés ? Qui peut croire qu'un chef d'entreprise expérimenté comme Jean-Michel Aulas confondrait des dépenses personnelles et professionnelles ?", s’interrogeait-il encore.

"S'expliquer au lieu d'intimider"

Des propos qui avaient fait réagir le camp Aulas, son cabinet d'avocat mettant en demeure le sénateur du Rhône de cesser de questionner le financement de ses sondages, sous peine de poursuite. Ce mercredi 1er octobre, dans un communiqué de presse, le groupe Ecologistes à la Ville de Lyon dénonce ainsi ce qu'il qualifie de "méthodes d'intimidation". "Au lieu de répondre aux questions légitimes : qui a payé ses sondages ? A-t-il mis sa holding Holnest au service de sa campagne ? Pourquoi les deux instituts de sondages indiquent Holnest dans la notice de leurs sondages ? Jean-Michel Aulas préfère menacer ses adversaires politiques" estiment les Verts.

Le groupe reproche au candidat Aulas d'avoir potentiellement utilisé sa société Holnest pour financer les deux sondages. "La sanction prévue en cas de diffusion d'un sondage contrevenant à la loi est de 75 000€ d'amende. Il n’y a aucune raison de penser que ces deux instituts de sondages prendraient le risque d’indiquer un commanditaire erroné" complètent les Ecologistes, demandant enfin au "candidat de la droite à Lyon" de "s'expliquer au lieu d'intimider".

