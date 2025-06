Municipales 2026 à Lyon : Jean-Michel Aulas arrive en tête d’un nouveau sondage 

Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet©PHOTOPQR/LE PROGRES/StÈphane GUIOCHON

Jean-Michel Aulas, via sa holding Holnest, a commandé un sondage auprès de Toluna-Harris interactive. Pour la première fois, le potentiel futur candidat aux municipales de 2026 arrive en tête devant l’actuel maire de Lyon Grégory Doucet.

Si Jean-Michel Aulas n’est pas encore officiellement candidat pour les élections municipales de 2026 à Lyon, il n’hésite pas à agrainer ses idées dans la presse depuis plusieurs mois. Ce dernier sondage, commandé par sa holding familiale Holnest, pourrait l’encourager davantage. Réalisé par Toluna-Harris interactive, le sondage donne en effet l’ancien président de l’OL en tête des intentions de vote au premier tour devant l’actuel maire de Lyon Grégory Doucet (Les Écologistes).

36 % des intentions de vote

Dans le détail, Jean-Michel Aulas, s’il était soutenu par Horizons, Renaissance, MoDem et LR, arrive donc en tête avec 36 %, quand Grégory Doucet, soutenu par Les Écologistes, le PS et le PCF, obtient 27 % des intentions de vote. Arrivent ensuite la députée du Rhône Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) avec 12 % et Tiffany Joncour (RN) également à 12 %. L’ancien maire de Lyon Georges Képénékian (Divers) obtient 7 % des intentions de vote suivi par Nathalie Perrin-Gilbert (Divers gauche) avec 6 %.

Et à la question "si les élections municipales à Lyon avaient lieu dimanche prochain, pourriez-vous voter pour chacune des personnalités suivantes ?", les personnes interrogées répondent, entre autres, "oui" à 53 % et "oui, certainement" à 23 % pour Jean-Michel Aulas, tandis qu’ils répondent "oui" à 45 % et "oui, certainement" à 18 % pour Grégory Doucet.

Qui a la meilleure opinion auprès des Lyonnais ?

Autre élément en faveur de l’ancien patron de l’OL, l’opinion publique. Là aussi, lorsque l’on demande qui à la meilleure opinion auprès des Lyonnais, Jean-Michel Aulas arrive en tête avec 37 % d’opinion "assez bonne", contre 28 % pour le maire de Lyon. Jean-Michel Aulas bénéficie de 18 % d’opinion "très bonne" quand Grégory Doucet obtient 8 %. Mais l’écart se creuse lorsque l’on interroge ceux qui ne sont pas satisfaits. 12 % ont ainsi une opinion "assez mauvaise" de Jean-Michel Aulas, et "très mauvaise" pour 3 % des interrogés. 23 % ont une opinion "assez mauvaise" de Grégory Doucet, voire "très mauvaise" également à 23 %.

Alors qu’il devait annoncer d’ici la fin du mois de juin s’il est candidat ou non aux futures élections municipales, Jean-Michel Aulas ne s’est, pour l’heure, pas encore exprimé. Sans doute que ce sondage devrait l’encourager à définitivement se lancer.

